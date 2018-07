Wenn Mädchenherzen schmelzen …

Von Julia Plaim

Berührende Songs, romantische Stimmung und ein lauer Sommerabend: James Blunt verzauberte am Freitag auf Burg Clam sein Publikum. Kurz nach 21 Uhr betritt der britische Soft-Pop-Sänger die Bühne. Die Location könnte nicht idyllischer sein: Im Hintergrund die beleuchtete Burg und die in den Baumkronen befestigten Lichterketten und Kugeln rufen Erinnerungen an die Wunschvorstellung des perfekten ersten Dates hervor. Dieses Gefühl untermalt Superstar James Blunt hervorragend mit seinem Einstiegssong „Heart to Heart“. Von Beginn an zieht er das Publikum mit seinen herzergreifenden Liedern und seinem britischen Humor in den Bann.

Die ersten Schmetterlinge

Seine altbekannten Hits, wie „You’re Beautiful“ und „Postcards“, bringen Mädchenherzen, egal welchen Alters, zum Schmelzen. Das Lichtermeer der leuchtenden Handydisplays in der Dunkelheit während des Songs „Same Mistake“ ist schon fast kitschig anzusehen. Man erwischt sich dabei, bei Songs, wie „When I find Love Again“ oder „Lose My Number“, leicht melancholisch an die ersten Schmetterlinge im Bauch zu denken, an das erste gebrochene Herz oder die erste große Liebe, die vielleicht nie mehr angerufen hat …

Der Singer-Songwriter verrät, dass das Lied „Someone Singing Along“ aus seinem neuen Album „The Afterlove“ vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump handelt. Mit seinem Tophit „OK“ bringt er die Besuchermassen dann zum Beben, der fetzige Sound lädt zum Mitsingen und Tanzen ein.

Egal ob Junge, Alte, frisch verliebte Pärchen, sich immer noch liebende Eheleute oder Gruppen von Besten Freundinnen: Alle waren von der musikalischen Darbietung des 44-jährigen Briten verzaubert und jeder Einzelne wird seinen ganz persönlichen Burg-Clam-Moment in Erinnerung behalten.