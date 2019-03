Er war (unter anderem) Landeshauptmannstellvertreter, von 2000 bis 2018 Präsident der WKO und ist aktuell Präsident der Eurochambres: Christoph Leitl wurde am Freitag 70 Jahre alt.

Heute Samstag ist Christoph Leitl genau 70 Jahre und einen Tag alt. An seinem Geburtstag traf ihn das VOLKSBLATT zum Interview. Bereits auf der Straße vor dem Linzer Mozarthaus begegnet er uns, grüßt freundlich lächelnd und nimmt dann schwungvoll zwei Stufen auf einmal die Treppe in den ersten Stock.

In den Räumen des Wirtschaftsbundes Oberösterreich spricht Leitl dann – unterbrochen von zahlreichen Gratulations-Telefonaten – über seinen bisherigen Lebensweg und weitere Ziele, etwa als Präsident des Handelskammerverbands Eurochambres. Wie wichtig ihm der Dialog mit den Menschen ist, beweist auch ein kurzes, wertschätzendes Telefonat mit Alt-Bundespräsident Heinz Fischer. Sein Credo lässt er während des gesamten Interviews durchblitzen: „Wenn man die Menschen mag, gelingt vieles.“

VOLKSBLATT: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, den Sie sich ja auch mit Terence Hill teilen. Was verbinden Sie mit ihm?

CHRISTOPH LEITL (lacht): Bud Spencer und Terence Hill sind Legenden, die Action, Humor und Lebensfreude vermitteln. Und diese drei Punkte, glaube ich, treffen auch auf mich zu. Action bedeutet in meinen Augen Arbeit – und die ist sinnstiftend, weil sie auch das Wahrnehmen von Verantwortung bedeutet. Und Lebensfreude ist in meinen Augen das Feiern, welches ungemein gemeinschaftsbildend ist. Diese beiden Aspekte waren mir immer wichtig in meinen Funktionen. Aber auch wer anderer feiert heuer 70. Geburtstag.

Sie meinen den Europarat, der am 5. Mai 1949 gegründet worden ist?

Genau. Dieser hat die Fundamente Europas gelegt: Rechtsstaatlichkeit, Kultur und Werte. Nach dem fürchterlichsten aller Kriege ist diese Leistung nicht hoch genug einzuschätzen. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass meine Generation, die meiner Kinder und die meiner Enkelkinder in Zeiten des Friedens aufwachsen dürfen.

Gelten Sie auch deshalb als so glühender Europäer?

Definitiv. Wirtschaft muss den Menschen nutzen, muss Dialog bringen und darf keine Gräben aufreißen. Daher bin ich auch immer entschieden gegen Sanktionen aufgetreten. Denn wir Menschen, die miteinander Handel treiben, schlagen sich nicht gegenseitig die Köpfe ein. Wirtschaft ist in meiner Philosophie eine friedensstiftende Einrichtung.

Derzeit ist auf internationaler Ebene eher das Gegenteil der Fall.

Leider. Daher müssen wir uns die Frage stellen, wie wir als Europa unsere Idee einer liberalen Demokratie international verankern. Autokratische System belächeln uns oft, weil unsere Entscheidungsprozesse so langsam sind, aber da hätte ich einen Ansatzpunkt dagegen.

Welchen?

Effiziente Demokratie. Verfahren, die sich über Jahre oder Jahrzehnte erstrecken, lähmen uns. Wir müssen hier rascher werden – ohne die demokratischen Grundwerte zu vergessen.

Das ist möglich?

Ich glaube schon. Ich habe damals in Oberösterreich die Verfahrenslaufzeiten um 90 Prozent reduziert ohne Rechte einzuschränken. Zehn Jahre – oder länger – für ein Straßenbauverfahren sind zu lang aber es kommt immer auf den Dialog an.

Ist die Dialogbereitschaft derzeit vorhanden, auch auf internationale Ebene?

Derzeit zu wenig, wie man das puncto Viktor Orban merkt. Man darf nie vergessen, dass die Menschen in Ungarn zwei Generationen in einem kommunistischen System gelebt haben, was die aktuelle Bewegung erklärt.

Also muss man immer die Geschichte davor kennen?

Ja. Und bei all der Wahrnehmung der eigenen Interessen – etwa „America first“ oder „China strong“ – darf man nie das Gesamtbild aus den Augen verlieren.

Welches wäre das auf europäischer Ebene?

Das kann nur „Europe united“ lauten. Es gilt also, die europakonstruktiven Kräfte zu stärken und nicht die europadestruktiven Kräfte.

Was heißt das etwa in Bezug auf die FPÖ?

Die Bundespolitik kommentiere ich nicht, aber aus europäischer Sicht gesprochen: Harald Vilimsky ist eine Gefahr für Europa. Jemand, der mit Le Pen, Wilders und Salvini zusammengehen will, steuert auf die Nationalstaatlichkeit zurück.

Von Europa nach Oberösterreich: Was bedeutet Oberösterreich für Sie?

Oberösterreich ist mein Herzblut, meine Heimat.

Wo schöpfen Sie Kraft?

Daheim. Und der Sonntag gehört mir: Zuerst Kirche zur Besinnung, dann Stammtisch, um ein Gespür für die Sorgen der Menschen zu haben. Zudem ist für mich die Zeit mit meiner Familie Goldes wert – erst recht jetzt mit meinen Enkelkindern.