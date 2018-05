Wenn Roboter kreativ werden …

Roboter und Kunst — wie passt das zusammen? Das zeigt die neue Ausstellung im Linzer Ars Electronica Center, die dritte Auflage „Kreative Robotik“. Das erfolgreiche Konzept verdeutlicht u. a., was Roboter noch können, außer beispielsweise in großen Fabriken Maschinen zu bedienen: Weg von Standard-Tätigkeiten wie Staubsaugen, Rasenmähen oder Fließbandarbeiten hin zu Unterstützern für innovative, künstlerische Ideen. So erforscht das Projekt „Roboterzelle“ des Instituts für Robotik an der JKU u. a. die Feinmotorik von Roboterarmen. Durch die Kombination sensibler Greifarme und intelligenter Wahrnehmung lösen Industrieroboter einen Zauberwürfel — so schnell wie möglich und mit der Mindestanzahl an Drehungen.

Mittels Roboterarm, Drohnen und Board

Bgm. Klaus Luger sagt: „Digitalisierung ist in unser Alltagsleben eingedrungen. Linz ist die Industriestadt Österreichs und wir müssen die Digitalisierung nutzen, um unsere Industrie weiterzuentwickeln. Und das geht auch über das Künstlerische.“ Reinhold Nagler von KUKA Roboter unterstreicht: „Der künstlerische Aspekt gibt uns Anregungen für die Wirtschaft.“ Und Doris Lang-Mayerhofer betont als Beiratsvorsitzende von Ars Electronica: „Diese Ausstellung macht deutlich, es braucht Kooperationen. Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen, Unis und das AEC arbeiten hier zusammen. Hier geht es nicht um die Massenproduktion, sondern darum, zu zeigen, was zum Beispiel mit Hilfe künstlicher Intelligenz möglich ist.“ Der Mastermind hinter der Ausstellung, Johannes Braumann von der Kunstuni Linz, freut sich, dass „Projekte, die man sonst nur auf Facebook oder in Videos sieht, hier quasi zum Angreifen sind.“

Insgesamt sieben Projekte umfasst die Schau. Innovatives Arbeiten mit Textilien steht im Mittelpunkt der Arbeit von Anna Piecek von der Kunstuni Linz. Mittels Roboterarm wird Leim auf den gespannten Stoff aufgetragen. Wird dieser aus der Halterung gelöst, zieht sich der applizierte Leim zu welligen Formen zusammen, was dem Stoff unerwartetes Volumen verleiht. Im Zentrum des Projekts „Cyber Physical Macro Material“ (Uni Stuttgart) steht die Vision intelligenter Architektur für den öffentlichen Raum. Drohnen verschieben Bauteile nach Belieben. Unter dem Titel „BranchBoarding“ machte Nico Rayf aus einem Ast ein neuartiges Skateboard. Das Ergebnis findet sich im AEC.

