Wenn Trump pfeift

Die USA rufen nach einer Schutzflotte für zivile Schiffe am Persischen Golf. Doch die Europäer zieren sich, dem Ruf Donald Trumps zu folgen. Die Deutschen blocken ganz ab, die Briten sind etwas offener.

Unbestritten geht die Sicherheit der Handelsschifffahrt auch die Europäer was an. Die Ölversorgungsroute ist eine Lebensader der europäischen Wirtschaft. Also sind die Europäer bei Sicherheitsproblemen ähnlich wie im Fall der Piraterie am Horn von Afrika gefordert. Dort sorgt die European Union Naval Force – Somalia seit 2008 für mehr Sicherheit.

Allerdings ist in der Golfregion besondere Zurückhaltung und vor allem ein Blick auf die Ursachen der aktuellen Unsicherheit geboten. Denn dort sind die USA Teil des Problems. Als parteiischer Akteur gegen den Iran und für den US-Rüstungsindustriekunden Saudi-Arabien kann Washington kein ehrlicher Makler sein.

Wenn die Europäer vor diesem Hintergrund nach Trumps Pfeife tanzen und ihre marinen Kräfte vor seinen Karren spannen, könnten sie schnell in einen Konflikt verstrickt sein, den sie eigentlich möglichst vermeiden wollen.

„Als parteiischer Akteur kann Washington kein ehrlicher Makler sein.“

Ihr Zögern hat daher gute Gründe. Der Irak-Krieg 2003 ist ein mahnendes Beispiel. Damals haben die USA ebenfalls an der Eskalationsschraube gedreht und von den Europäern Solidarität erwartet. An dieser blutigen Suppe löffeln wir noch heute.