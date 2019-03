Wenn was weh tut: Startschuss für Gesundheitsnotruf 1450 in OÖ

LINZ — Was tun, wenn (in der Nacht) der Bauch schmerzt oder das Baby fiebert? Die Entscheidung darüber, ob man sich bei Erkrankungen oder Verletzungen an den Arzt, ans Spital oder an die Rettung wenden, oder zu Hausmitteln greifen soll, fällt oft schwer. Orientierung bietet der Gesundheitsnotruf 1450 (www.1450.at) von Rotem Kreuz, Land OÖ und der Oö. Gebietskrankenkasse, der am Montag nach Wien, NÖ und Vorarlberg auch in Oberösterreich freigeschaltet wurde. Krankenpfleger kümmern sich am Telefon rund um die Uhr um die Anrufer und leiten sie mit Hilfe eines von Ärzten entwickelten Abfragesystem sofort an die richtige Stelle weiter oder entsenden im Notfall ein Rettungsauto. Damit ist sichergestellt, dass die Patienten nicht durchs Gesundheitssystem irren, sondern gleich die richtige Behandlung erfahren. Denn tatsächlich „wissen viele oft nicht, wo sie mit ihren jeweiligen Wehwehchen hingehören“, ist Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander von der Sinnhaftigkeit des Notrufes, der „dem Puls der Zeit entspricht“, überzeugt. Viele landen an den falschen Stellen und binden dort Kapazitäten. Etwa mit Insektenstichen oder harmlosen Bauchschmerzen in Notaufnahmen. Dadurch erhöhe sich die Wartezeit für die echten Notfälle.

Nur 20 Prozent sind echte Notfälle

Vielfach geht es bei den Telefonaten aber einfach nur darum, zu beruhigen, denn: „Erfahrungen zeigen, dass es sich bei 80 Prozent der Anrufer um keine Notfälle handelt“, wie OÖGKK-Obmann Albert Maringer sagt. Zudem wisse man, dass sieben von zehn Menschen die Gefahr falsch einschätzen. Und schließlich führe die Vielzahl von Informationen, die heutzutage jedem offenstehen — Stichwort Dr. Google — bei vielen Menschen zu Unsicherheit, betont Haberlander.

Ziel: 150.000 Beratungen

Angesiedelt ist der Notruf in der Rotkreuz-Leitzentrale in Linz. Seit 1. November ist dort auch ein Testlauf über die Bühne gegangen. „Mit guten Erfahrungen“, wie Landesleiter-Stv. Thomas Märzinger sagt. 100 Telefonberatungen wurden durchgeführt — Bauchweh, fiebernde Kinder und Insektenstiche führten die „Hit-Liste“ an. Derzeit kümmern sich acht speziell ausgebildete Pfleger um die Anrufer, im Vollausbau sollen es 15 oder 16 sein. „Wir erwarten uns dann rund 150.000 Beratungen im Jahr“, prognostiziert Märzinger.