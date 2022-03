Wenn zwei gemeinsam schreiben, entsteht eine dritte Stimme

Eine Kostprobe ihres dramatischen Schaffens kredenzen die in Berlin lebende Selma Matter (25) und die in Leipzig lebende Marie Lucienne Verse (27) am Samstag (20 Uhr) im Rahmen einer Lesung auf der Studiobühne des Linzer Landestheaters.

Die beiden ergeben zusammen das Autorinnen-Duo Matter*Verse und sind die aktuellen, aus 40 Einreichungen ausgewählten Thomas-Bernhard-Stipendiatinnen. Dazu gehört neben 5500 Euro ein zweimonatiger Aufenthalt in Linz, den die beiden noch bis Ende März absolvieren. Dessen Output, das gemeinsam verfasste Stück „Alice verschwindet“, soll im Dezember auf der Studiobühne seine Uraufführung erleben.

Es geht darin um drei Schwestern, die sich in Form einer chorischen Rede über ihre aus einer Betreuungseinrichtung verschwundene Mutter Alice austauschen. Jede der drei hat ihre eigene Version, ihr eigenes Bild. „Schicht um Schicht tasten sie sich an die Lebensrealität der Mutter heran, versuchen, deren Lebensfaden wiederzufinden“, erklärt Dramaturgin Wiebke Melle.

Es gehe um eine verborgene Biografie, weibliche Lebensentwürfe, nonverbale Unterdrückungsmechanismen, Homophobie, Verantwortung und Schuld. Den Fokus habe man auch deswegen auf eine ältere Frau gerichtet, weil diese nur selten Thema von Stücken wären, betont Verse.

„Das Dialogische schon während des Schreibens stärkt, gewährt auch einen Außenblick“, sagt Matter über die Qualität gemeinsamen Schreibens, im Rahmen dessen man sich durchaus auch von ganz verschiedenen Seiten an den Text annähere. „50 Prozent der Arbeit macht das Gespräch aus“, ergänzt Verse. Am Ende sei es schön, wenn dabei eine dritte Stimme entstehe, die nicht mehr zuzuordnen sei. Dabei sei es sehr hilfreich, gemeinsam an einem Ort zu sein, sind sich die beiden Autorinnen einig. Linz empfinden sie mit seiner „Lage an der Donau, den Museen und rauchenden Schloten“ als sehr inspirierend. In Workshops mit Schauspielern werden Teile des Stückes jetzt schon ausprobiert.

Mit den beiden Autorinnen lesen am Samstag auch Ensemblemitglieder aus den bisherigen Werken von Matter und Verse. „Der Himmel reißt auf und ein Feld rollt sich auf“ lautet der Titel, unter dem aus einzeln, aber auch gemeinsam Geschriebenen zu hören sein wird. mel