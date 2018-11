Wenn’s drauf ankommt, ist Steyr da

Von Christoph Gaigg

Vier Saisonsiege hat Zweitligist Vorwärts Steyr eingefahren. Alle vier gelangen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte: gegen Klagenfurt, Horn, den FC Juniors und den FAC, die allesamt als direkte Konkurrenten im Abstiegskampf bezeichnet werden können. „Das war schon letztes Jahr in den entscheidenden Spielen beim Aufstieg so, dass wir da waren, wenn es drauf angekommen ist. Das ist heuer wieder so und spricht für die Mentalität der Mannschaft“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner.

Das soll sich möglichst auch in der letzten Herbstrunde am Freitag (19.10) bei den Young Violets von Austria Wien fortsetzen. Mit einem Sieg würde Vorwärts definitiv auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern, zudem die Jung-Veilchen überholen. „Es gibt genug Gründe, noch einmal zu punkten, das wäre auch eine große Motivation fürs Frühjahr und für die Winterpause. Wir sind endlich in der Liga angekommen“, so Scheiblehner, der mit der Ausbeute nach zuletzt drei vollen Erfolgen in vier Runden zufrieden ist: „Von den Punkten her haben wir erreicht, was wir uns vorgenommen hatten, war es eine gute Herbstsaison.“

In Wien fehlen heute neben dem Langzeitverletzten Nicolas Wimmer auch Thomas Himmelfreundpointner und Lukas Gabriel.