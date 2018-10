Wer hat den Größten?

Neymar, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Die Größen des Weltfußballs haben in der zweiten Runde der Champions League geglänzt. Neymar traf beim 6:1-Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Salzburg-Bezwinger Roter Stern Belgrad in dreifacher Ausführung. Messi und Griezmann führten die spanischen Topclubs FC Barcelona bzw. Atletico Madrid jeweils mit Doppelpacks zum Erfolg.

Wo war Modric?

Trainer, Mitspieler und Presse versuchten sich danach in Superlativen. Auch die Wahl zum Weltfußballer des Jahres, bei der Kroatiens Spielmacher Luka Modric die zehnjährige Vorherrschaft von Messi und Cristiano Ronaldo beendet hatte, wurde erneut infrage gestellt. Real Madrid hatte in Moskau bei ZSKA 0:1 verloren, von Modric war recht wenig zu sehen gewesen.

„Die Auszeichnung ist für mich eine Lüge“, sagte etwa Barcelonas Jordi Alba. „Messi isst an seinem eigenen Tisch“, meinte der Linksverteidiger. „Er ist der Beste der Welt und macht uns alle noch ein bisschen besser.“

Griezmann als Bester

Atletico-Trainer Diego Simeone dagegen brach nach dem 3:1-Heimsieg gegen Brügge eine Lanze für Griezmann, der an allen drei Treffern beteiligt war. „In der vergangenen Saison war Griezmann der beste Fußballer der Welt“, führte der Argentinier den WM-Titel mit Frankreich an. Griezmann habe aber auch die Europa League und den europäischen Supercup gewonnen und Atletico in der Liga auf Rang zwei geführt. Der Stürmerstar gab sich gelassen. „Es bin nicht ich, der wählt, aber ich habe eine starke Saison gespielt“, so Griezmann.

Gut im Rennen um den Achtelfinal-Einzug sind dagegen die deutschen Revierklubs. Dortmund landete mit einem 3:0 gegen AS Monaco den zweiten Sieg und führt punktegleich mit Atletico die Gruppe an.

Schalke liegt nach einem 1:0 bei Lok Moskau gleichauf mit dem FC Porto voran. ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller wurde bei Schalke in der Schlussphase eingewechselt, Alessandro Schöpf ist wegen einer Mandelentzündung auch für das Ligaspiel in Düsseldorf fraglich.