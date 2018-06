Wer holt sich die Faustball-Titel?

Die Damen- und Herren-Faustballmeister 2017/18 werden am Wochenende im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Union Waldburg im Bezirk Freistadt gekürt. Am Samstag (ab 15.30) steigen die Semifinali, am Sonntag (ab 11) folgen dann die Endspiele.

Die Favoriten: Die Damen der Union Nußbach dominierten ebenso wie die Herren aus Freistadt mit fünf Siegen aus fünf Spielen den Grunddurchgang. Beide Teams stehen daher fix im Finale und sind die großen Anwärter auf den Titel. Freistadt geht als Titelverteidiger ins Rennen, Nußbach will sich für die letztjährige 0:4-Finalpleite vs. Urfahr rehabilitieren.

Die ersten Herausforderer: Die jeweiligen Hallenmeister Laakirchen (Damen) und Vöcklabruck (Herren) haben wohl die größten Chancen, den Favoriten ein Bein zu stellen. Die Laakirchnerinnen sind zum ersten Mal am Feld im Final3, bauen wie in der Halle auf ihr starkes Teamgefüge. Die Tigers wiederum setzen auf ihre jugendliche Unbekümmertheit.

Die Außenseiter: Die Teams aus Urfahr liebäugeln mit einer Sensation. Den Damenmeister der letzten drei Jahre darf man sowieso nie abschreiben, die Herren setzen auf selbst designte Trikots als Glücksbringer.

t.h.