„Wer in Europa Schutz sucht, muss ihn finden“

Von hochrangigen Kirchenvertretern kommen klare Worte zum Thema Asyl. Es dürfe nicht zum „Schimpfwort“ werden, betont Kardinal Christoph Schönborn. Und er hält fest: Dass Asyl grundsätzlich in Frage gestellt werde, sei nicht akzeptabel. Wie Schönborn spricht auch Caritas-Präsident Michael Landau vom Asylrecht als „heiligem Recht“ — „und wir sollten dieses heilige Recht auch in Österreich künftig achten“, so Landau. „Wer in Europa Schutz sucht, muss diesen Schutz finden können, und die Grenzen Europas dürfen keine Grenzen des Todes sein“, so der Caritas-Präsident gegenüber der APA. Flüchtlingen, die durch Schlepper nach Europa gelangt sind, kein Asyl zu gewähren, sei unanständig. Wer Schleppern das Handwerk legen wolle, müsse die Hilfe vor Ort ausweiten und legale Wege, wie Resettlement, auch umsetzen. Landau: „Die Bundesregierung ist hier die Ergebnisse schuldig geblieben“. Überhaupt konstatiert der Caritas-Chef „Empathie-Defizite“ in der Regierung.

Kardinal Schönborn mahnte im ORF-Niederösterreich zudem eine häufigere Anwendung des humanitären Bleiberechts ein. Es wäre „angemessen“, dieses bei gut Integrierten — wenn etwa die Kinder schon lange in die Schule gehen oder es Berufschancen gebe — öfter anzuwenden. Natürlich gelte es zu prüfen, ob tatsächlich Asylgründe vorliegen und er habe hier auch grundsätzlich Vertrauen in die Behörden.

Bewährtes System

Karl Nehammer, Generalsekretär und Integrationssprecher der ÖVP, verweist wiederum darauf, dass die Richter in den Asylentscheidungen „die Möglichkeit des humanitären Bleiberechts“prüfen. „Für Menschen, die das Land verlassen müssen, ist das immer tragisch“, sagt Nehammer zum Thema Abschiebungen. „Aber sie haben nun einmal Asyl beantragt, es wurde geprüft und abgelehnt“. Es gebe ein rechtsstaatliches und objektiv nachvollziehbares Asylverfahren und es dürfe keine Vermischung zwischen Asyl und Migration geben. Dass Staat und Politik unmenschlich gegen solche gut integrierte Asylwerber-Familien vorgehen, weist der ÖVP-Integrationssprecher zurück: „Das System hat sich bewährt. Richterentscheidungen sind zu akzeptieren“.