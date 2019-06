Wer ist schneller als die Sonne?

Am Samstag geht die zweite Auflage des Traunsee Halbmarathons über die Bühne

Den imposanten Traunstein vor Augen, den ruhigen See zur Rechten, dazu kulturelle Highlights wie Schloss Orth, den Kongress oder die Esplanade auf der fast ebenen Strecke — der Traunsee Halbmarathon gilt wohl zu Recht als einer der schönsten Läufe Österreichs.

Wettlauf mit der Sonne

Und wäre er mit seinem Ambiente nicht schon speziell genug, fällt der Startschuss am längsten Samstag des Jahres nicht in der Früh, sondern erst um exakt 19.08 Uhr. „Alle, die bis zum Sonnenuntergang um 21.08 ins Ziel kommen, erhalten die Sun-Finisher-Urkunde, alle anderen sind Moon-Shiner“, erklärte Axel Bammer vom OK-Team. Die Teilnehmer laufen mit der Sonne um die Wette.

Höhepunkt wird nach der Siegerehrung das große Feuerwerk über dem See sein.

Über 1200 Athleten lassen sich die zweite Auflage nicht entgehen. Dass man damit knapp hinter dem Vorjahresergebnis liegt, ist ein kleiner Wermutstropfen für die Organisatoren. Positiv sei aber, dass die Anzahl der Einzel-Teilnehmer gestiegen sei, bei den Staffeln musste man einen Rückgang hinnehmen.

Das ist 2019 neu

Der Ansporn des Teams ist aber ungebrochen, man versuchte Kritikpunkte der Premiere auszumerzen. So wurden der Start in Ebensee etwas verlegt, um mehr Platz zu haben, in Kooperation mit den Firmen Wolf-Haus und System 7 extra ein Truck für den Gepäcktransport umgebaut oder die Labestationen und Staffelübergaben optimiert. Neu ist auch, dass das VOLKSBLATT eine der Versorgungsstationen betreut.

Außerdem sorgen vier Musikgruppen entlang der Strecke für die Motivation der Läufer und Unterhaltung der Zuschauer.

Als Favoriten auf den diesjährigen Sieg gehen Titelverteidigerin Cornelia Moser bzw. Endris Seid (2018/2.) und Andreas Stöckl (3.) ins Rennen.

2. Traunsee Halbmarathon

Nachnennung: Freitag, 13 bis 19 Uhr, Intersport Kaltenbrunner, Gmunden (Einzelpreis € 69,-)

Start: Samstag, 19.08 Uhr, Ebensee (Trauneck)

Ziel: Gmunden Rathausplatz

Siegerehrung: 21.45 Uhr

Feuerwerk: 22.20 Uhr