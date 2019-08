Wer ist schuld?

Donald Trump mitverantwortlich für das Massaker von El Paso? Es steht nicht fest, ob der Attentäter tatsächlich von menschenverachtenden Aussagen des US-Präsidenten inspiriert war. Dennoch lässt sich nicht bestreiten: Das Weiße Haus fördert ein politisches Klima, in dem sich zu solchen Taten neigende Menschen bestärkt fühlen können. Das ist die über den konkreten Fall hinausweisende Mitverantwortung Donald Trumps.

Aber Verantwortung beschränkt sich in einer Demokratie nicht auf eine Person. Gerade Trump hat aus seinen fragwürdigen Einstellungen nie ein Geheimnis gemacht.

Manche Beobachter waren höchstens überrascht, dass er als Präsident genauso rüpelhaft und ungehobelt dahertwittert wie vor der Wahl, als man rassistische oder frauenfeindliche Sprüche noch als bloße Wahlkampfrhetorik abtun konnte. Zumindest in diesem Sinne ist Trump ein ehrlicher Politiker.

„Verantwortung beschränkt sich in einer Demokratie nicht auf eine Person .“

Seine Wähler haben in puncto Menschenverachtung genau das bekommen, was er ihnen versprochen hat. Und wie es ausschaut, stehen seine Chancen auf eine Wiederwahl ungeachtet aller Empörung, die es in den USA und rund um den Globus gibt, gar nicht so schlecht. Die Masse, die noch immer glaubt, Trumps Verbleib im Weißen Haus sei die beste Lösung, trägt auch die Mitverantwortung für all das, was passiert ist und noch passieren wird.