Wer mit Feuer spielt, geht zugrunde!

China droht der Opposition in der Sonderverwaltungszone Hongkong unverblünmt mit dem Militär. Ein Sprecher der für die frühere britische Kronkolonie zuständigen Pekinger Behörde sagte gestern, die Volksbefreiungsarmee sei eine starke Kraft und werde jeden Teil des chinesischen Territoriums verteidigen.

China macht eine „sehr kleine Gruppe von skrupellosen und gewalttätigen Kriminellen und die dreckigen Kräfte hinter ihnen“ für die Proteste in Hongkong verantwortlich. „Wer mit dem Feuer spielt, wird dadurch zugrunde gehen“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung der für die Sonderverwaltungszone zuständigen Behörde.

In Hongkong kommt es seit zwei Monaten immer wieder zu Protesten, nachdem die Peking-treue Regierung ein — mittlerweile zurückgezogenes — Gesetz auf den Weg brachte, das die Auslieferung von Hongkonger Bürgern an Rotchina erlaubt hätte. Mittlerweile geht es längt um Grundsätzliches: Den Erhalt der Freiheiten, die China 1997 bei der Rückgabe Hongkongs für 50 Jahree garantiert hatte. Gestern wurde bei einer Streikaktion 148 Menschen festgenommen.

Ein Militärschlag wäre allerdings ein Bumerang für das kommunistische Regime in Peking. Davon ist der Berliner China-Experte Klaus Mühlhahn überzeugt. Ein Eingreifen würde die Position Chinas in der Welt „dramatisch verändern“ und „sicher die Regierung von (Präsident) Xi Jinping bedrohen“, sagte Mühlhahn am Dienstag der APA. „Sie haben jetzt schon verloren“, so der Sinologie-Professor mit Blick auf den großen Autoritätsverlust Pekings im Konflikt mit der Demokratiebewegung.