Wer suchet, der findet!

Von Andreas Huber

Hanni Ahorn ist eine tollpatschige Privatdetektivin. Sie erhält einen neuen Auftrag vom „Chef“: Hanni muss sich auf die Suche nach der Liebe begeben, die plötzlich verschwunden ist. Aber wo fängt man da an? Und wie schaut die Liebe eigentlich aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Clowntheaterstück „Hanni Ahorn und die Liebe“, das gestern im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel in Linz seine Premiere feierte. Nach einem etwas holprigen Start – die Kinder im Publikum mussten sich wohl erst akklimatisieren, sich „warm“ lachen – sprang der Funke schließlich über und die Mimin fühlte sich von Sekunde zu Sekunde auf der einfachen, aber effektiv gestalteten Bühne wohler. Unter der Regie von Günter Sichart entspann sich aus einer relativ einfachen Situation eine wilde, abenteuerliche und charmante Reise. Zum Glück hat Hanni immer ihren besten Freund Theo, einen Stoffbären, dabei. Die entzückenden Zwischenrufe der Kinder, die irgendwann während der Handlung selbst mitspielen wollen, erhöhen dabei den Spaßgrad substanziell.

Mit Klamauk und viel Herz

Allerhand Klamauk und liebevoll aufbereitete Slapstick-Einlagen erobern die Kinderherzen im Saal schleichend. Sabine Falk spielt in der „Ein-Frau-Show“ alle Stücke – auch, indem sie in die vielfältigsten, skurrilsten Rollen schlüpft. Sogar in einen Hai, der ihr während einer turbulenten Schiffsreise in die Quere kommt. In Erinnerung bleiben wird auch ihre Darbietung als grobbärtiger Franzose, herrlich nostalgisch. Den stereotypen Franzosen muss sie geben, weil Hanni die Liebe schlussendlich in Paris – der „Stadt der Liebe“ – suchen und finden will. Am Ende ist die Message des Kleinkunstwerks einfach, übergroß und überkitschig … und dennoch wunderschön.

Falk spielt die Hanni als Detektivin, als kindischen Clown, als Cowboy (inklusive Sergio Leone-Western-Hommage), als Schiffskapitän und – als Mensch: Denn als Hanni zum Schluss die Liebe findet, trällert sie ein Liedchen. Das geht mitten ins Herz. Theatermagie lässt sich oft nicht programmieren, sie „passiert“ einfach. Gestern, auf jeden Fall, ist sie passiert.

Termine: 9.5., 09.30 Uhr; 11. und 12.5. um jeweils 15 Uhr.