Wer will da Krieg?

Nicht zum ersten Mal kam es in der Nähe der Straße von Hormus, also am Eingang zum Persischen Golf, zu mysteriösen Angriffen auf Handelsschiffe. Schon vor vier Wochen wurden in dem Gebiet mehrere Tanker durch Sprengsätze beschädigt. Urheber wie auch gestern: Unbekannt!

Saudi-Arabien hatte eine schnelle Erklärung parat, der sich auch die mit dem Regime in Riad verbündeten USA anschlossen: Der Iran war’s (wahrscheinlich)! Es stellt sich allerdings die Frage, welche Interessen der Iran mit solchen Sabotageaktionen verfolgen könnte.

Tatsächlich haben Heißsporne in Teheran in der Vergangenheit immer wieder mit einer Sperre der Straße von Hormus gedroht, sollten die USA ihre Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen. Nach dem Motto: Wenn wir kein Öl exportieren dürfen, sollen es auch andere nicht können.

Die Art der Angriffe lässt jedoch keine militärische Professionalität erkennen, was natürlich auch Kalkül sein kann. Doch das Kalkül vom wem? Iranische Fundis, die endlich Krieg mit dem Satan wollen? Vielleicht.

„Es gibt Mächte, die gern zusähen, wie die USA den Mullahs den Garaus machen.“

Es gibt aber in der Region auch andere Mächte, die gern zusähen, wie die USA den Mullahs in Teheran den Garaus machen. Saudi-Arabien gehört zu diesem Kreis. Und wie man spätestens seit dem Fall Kashoggi weiß, schreckt das dortige Regime vor nichts zurück…