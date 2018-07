Wer Zyklamen sucht, wird die Buchen finden

Von Markus Ebert

REICHRAMING —Waldmeister oder Zyklame, vielleicht (natürlich etwas früher im Jahr) auch Schneerose: Wo man am Boden eines dieser Pflänzchen sieht, ist eines gewiss: auch die Buche ist da. Im Nationalpark Kalkalpen ist die Buche sogar so intensiv, aber auch einzigartig vorhanden, dass man sich seit Kurzem mit dem Prädikat „UNESCO Weltnaturerbe“ schmücken darf.

Jetzt mag die Erforschung des Buchen-Lebensraumes im Detail etwas für Wald-Feinspitze sein, aber im Reichraminger Hintergebirge wird der Ausflug in die Welt der Buchen zum Ausflug in ein landschaftliches Juwel. Die Annäherung erfolgt zu Fuß — es gibt etwa den eigens ausgeschilderten Buchensteig — oder per Rad. Wer sich nicht mehr ganz auf die Leistungsfähigkeit der eigenen Beine verlassen will, findet Abhilfe beim Eingang ins Hintergebirge: Das Zauberwort heißt „E-Mobility“, wobei das Angebot über den bloßen Verleih von elektrisch unterstützten Mountainbikes weit hinausreicht (www.emobility.co.at). Firmenchef Rainer Aichinger hat eine Zielgruppe besonders im Visier — nämlich „die Genussradler 40+“.

Jedenfalls, so sagt Hans Kammleitner, Forstmeister der Bundesforste im Nationalpark Kalkalpen, sei der Hintergebirgsradweg ein „Juwel“. Die Bundesforste, die rund 90 Prozent der fast 21.000 Hektar Nationalpark-Fläche „beigesteuert“ haben, seien bestrebt, dass die Besucher auf den freigegebenen Strecken radeln, das seien im und um den Nationalpark immerhin 200 Kilometer, ebenso gebe es 200 Kilometer Wanderwege. „Wir wollen die Besucher lenken, weil verschiedene Interessen zu händeln sind“, so Kammleitner unter Verweis auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und eben den Tourismus.

Unsere Aufmerksamkeit lenkt er nicht nur auf die Buchenwaldgesellschaften, die sich, je nach Bodenbeschaffenheit entwickeln, für die aber jedenfalls eines gilt: „Die Buche ist der Zukunftsbaum im Nationalpark“, die Fichte verliere aufgrund der klimatischen Verschiebungen insbesondere in Tieflagen an Boden.

Brücke statt Staumauer

Weil es der Wettergott an unserem Besuchstag nicht wirklich gut mit uns als Radler meint, laufen wir auch nicht Gefahr, an der einen oder anderen Besonderheit vorbeizuradeln. Etwa an der durch eine Brücke markierten Stelle, an der — wären die Pläne nicht in den 80er Jahren am massiven zivilgesellschaftlichen Widerstand gescheitert — eine 100 Meter hohe Staumauer stehen würde. Überflutet wäre dann auch die Große Klause ein paar Kilometer taleinwärts. Von hier wurde bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts über den Reichramingbach das im Hintergebirge geschlägerte Holz zur Weiterverarbeitung hinaustransportiert. Für die Trift wurde bei der Klause der Bach gestaut, der Wasserschwall beim Öffnen sorgte für die nötige Schwemmkraft. Zur Hochblüte der Waldwirtschaft sollen in Reichraming bis zu 600 Holzknechte gelebt haben.

Einkehr in der Klaushütte

Ein paar Gehminuten entfernt lädt die Große Klaushütte zur Einkehr, die Existenz der ehemaligen Holzfällerhütte ist bis 1758 zurück dokumentiert. Bei bäuerlichen Schmankerln kann man gut darüber nachdenken, wie der Rest des Ausflugstages aussehen könnte …

PS: Ganz besonders empfiehlt sich ein Ausflug an heißen Sommertagen, denn die Wälder und tief eingeschnittenen (Fluss-)Täler wirken wie eine natürliche Klimaanlage.