„Werde mein Bestes für Oberösterreichs Bauern geben“

In der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer (LK) Oberösterreich wird heute ein neuer Präsident gewählt. Der Bauernbund hat Franz Waldenberger (im Bild) für dieses Amt nominiert. Waldenberger soll in der Funktion als Landwirtschaftskammer-Präsident Michaela Langer-Weninger nachfolgen, die in die OÖ Landesregierung gewechselt ist. „Ich werde mich für alle mit derselben Leidenschaft einsetzen. Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in der Vielfalt. Diese haben wir in Oberösterreich und es ist die Aufgabe der Interessensvertretung, für alle Betriebe da zu sein“, erklärt Waldenberger. Für den Biobauern aus Pennewang (Bez. Wels-Land) ist Bauer zu sein „der wichtigste Beruf überhaupt“. Er freue sich schon darauf Verantwortung zu übernehmen, so Waldenberger. „Franz Waldenberger hat schon bisher seine Kompetenz in der Agrarpolitik, sein Verhandlungsgeschick, sein politisches Gespür und seine enorme Einsatzbereitschaft bewiesen. Die Anliegen der Bauern sind bei ihm in besten Händen“, streut Bauernbund-Landesobmann Max Hiegelsberger dem designierten Landwiritschaftskammer-Präsidenten Rosen.

Waldenberger will sich künftig vor allem für mehr Wertschätzung gegenüber den Landwirten einsetzen. „Was mir von den Bauern in den Gesprächen vielfach mitgegeben wurde, ist die oft geringe Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wird. Das fängt beim Thema Tierwohl und Pflanzenschutz an und findet seine Fortsetzung bei den Preisen für landwirtschaftliche Produkte. Es kann nicht sein, dass das erste – und wichtigste – Glied in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette keine faire Bezahlung erhält. Auf der anderen Seite explodieren gerade die Betriebsmittelpreise“, so Waldenberger. Die Landwirtschaftskammer müsse die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und entsprechende Beratung sicherstellen.