„Werden um jede Stimme rennen“

Von Harald Engelsberger

Am 26. Mai werden die Österreicher im Rahmen der Europawahl ihre Vertreter für das EU-Parlament wählen. In Österreich werden 19 der 705 Mandate vergeben. Die oberösterreichische NR-Abg. Angelika Winzig wurde von der Volkspartei auf Listenplatz drei gesetzt und muss sich wie alle anderen ÖVP-Kandidaten in einem Vorzugsstimmenwahlkampf die nötige Unterstützung aus der Bevölkerung holen.

„Die Vorzugsstimmenwahl ist gelebte Demokratie à la Volkspartei“, ist Winzig optimistisch. „Es ist eine große Aufgabe, die Anliegen Oberösterreichs in Brüssel durchzusetzen. Das wird jedoch nur dann möglich, wenn wir das Vorzugsstimmenmandat tatsächlich in unser Bundesland holen. Europa braucht Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt, wir müssen die Detailverliebtheit in der EU reduzieren und ich bin überzeugt, dass Integration nur über den Arbeitsmarkt funktioniert kann.“

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist Winzig als „glühende Europäerin, erfahrene Politikerin und Frau der Wirtschaft die ideale Kandidatin für die EU-Wahl. Daher werden wir für sie um jede Stimme rennen“. Ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet auch OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer: „Jede Stimme zählt und wir wollen mit Angelika Winzig in OÖ die klare Nummer eins werden. Wir werden einen kurzen Wahlkampf führen und ich richte angesichts des aktuellen Leserbrief-Skandals zur AK-Wahl einen Fairness-Appell an alle Parteien.“

OÖ profitiert von EU

OÖ ist als Wirtschaftsmotor der Republik eines jener Bundesländer, das von der EU im besonderen Ausmaß profitiert. „Durch Exporte in die Europäische Union werden tausende Arbeitsplätze geschaffen und gesichert“, betont LH Stelzer. „Umso wichtiger ist es für Oberösterreich, dass in der EU stabile und sichere Verhältnisse herrschen und dass die Interessen unseres Bundeslandes bestmöglich vertreten werden. Wir brauchen ein Europa, das sich um die großen Herausforderungen kümmert und sich nicht im Klein-Klein verliert.“

Mit Angelika Winzig, Unternehmerin aus Attnang-Puchheim und seit 2013 Abgeordnete zum Nationalrat, kandidieren bei der EU-Wahl auch noch weitere OÖVP-Kandidaten: Leonhard Gmeiner (Perg/PE), GR Severin Gruber (Roitham/GM), GR Andrea Hehenberger (Hinzenbach/EF), Markus Larndorfer (St. Georgen a. d. Gusen/PE) und GR Ursula Voglsam (Steyr/SE).