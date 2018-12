Werder besiegte Düsseldorf dank “Joker” Harnik

Die “Joker” Martin Harnik und Joshua Sargent haben Werder Bremen vor einer ernsten Krise bewahrt. Der nach einer Stunde eingewechselte ehemalige ÖFB-Teamstürmer Harnik mit seinem zweiten Saisontor (71.) und Sargent (78.) mit seinem ersten Profi-Treffer überhaupt schossen die Bremer am Freitagabend zum 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf und damit zum ersten Sieg seit dem 20. Oktober.

Harnik stand genau richtig, als Fortuna-Schlussmann Michael Rensing einen Schuss des ebenfalls ins Spiel gebrachten Johannes Eggestein zu kurz abwehrte. Wenig später traf der US-Amerikaner Sargent nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung aus kurzer Distanz. Auch dabei hatte Harnik seine Beine im Spiel. Für die Bremer spielte außerdem Marco Friedl in der Verteidigung durch, bei Düsseldorf agierte Kevin Stöger über die volle Distanz im Mittelfeld. Kevin Möhwald (20.) hatte Werder in Führung gebracht, Dodi Ludebakio (43.) per Hand-Elfmeter zwischenzeitlich ausgeglichen.