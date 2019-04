„Wert der Produkte klar machen“

Von Markus Ebert

„Dankbar und demütig für die 100 Prozent“ sei sie, sagt die OÖVP-Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger. Bezogen sind die 100 Prozent auf die Zustimmung der Funktionäre im Bauernbund-Landesvorstand und im Landesbauernrat am Montagabend dafür, dass Langer-Weninger die Nachfolgerin von Franz Reisecker an der Spitze der Landwirtschaftskammer Oberösterreich werden soll. Für die Vollversammlung am 27. Juni wird sie jedenfalls vom Bauernbund dafür nominiert — und man gehe „von großer und breiter Zustimmung der anderen Fraktionen“ zu Langer-Weninger aus, sagt Bauernbund-Landesobmann LR Max Hiegelsberger.

Klar ist: Mit der 40-jährigen Biobäuerin aus Innerschwand steht österreichweit erstmals eine Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer. Wobei das für sie nicht das große Kriterium ist, denn: „Über das Thema Mann oder Frau habe ich in keiner meiner bisherigen Funktionen nachgedacht.“ Die Bauernbund-Männer streuen ihr jedenfalls Rosen: Als seine „Wunschkandidatin“ bezeichnet Reisecker seine Nachfolgerin, aus Sicht von Hiegelsberger ist sie „bestens geeignet, in die Fußstapfen Reiseckers zu treten“.

Von ihrer künftigen Aufgabe hat Langer-Weninger präzise Vorstellungen: Es gehe um den Erhalt „der Bewirtschaftung mit bäuerlichen Familienbetrieben, das schützt uns vor der Agrarindustrie“. In Oberösterreich sei man „in der Vielfalt stark“, diese Produktionsvielfalt müsse man „zur Sicherung der Existenz erhalten“. Ein Anliegen ist Langer-Weninger „der Diskurs mit der Gesellschaft, wir müssen den Wert unserer Produkte klar machen“. Weshalb es „verstärkt auch um die Menschen gehen muss, die dahinter stehen“, betont sie.

Reisecker (60), seit 1997 in der Kammer und seit 2011 Präsident, begründet seinen Rückzug mit der zu Jahresbeginn erfolgten Hofübergabe an seinen Sohn, er sei der Ansicht, dass ein aktiver Landwirt Präsident sein soll“. Langer-Weninger habe nun Zeit, sich einzuarbeiten — die Landwirtschaftskammerwahlen finden Anfang 2021 statt. Bis 2021 will sie auch ihr Landtagsmandat behalten.

Karl Grabmayr bleibt als Vizepräsident im Amt.