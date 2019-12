„Werte kann nur einbringen, wer eine Vorreiterrolle hat“

Wie Vernunft auf europäischer Ebene Schmerzen verhindern kann, warum ihn ein russischer Orden menschlich tief berührt und was ein knuspriges Gans’l mit den Brexit-Verhandlungen zu tun hat: Das verrät Eurochambres-Präsident Christoph Leitl im VOLKSBLATT-Interview.

VOLKSBLATT: 2019 war erneut von einer britischen Hängepartie geprägt. Nun aber hat das Unterhaus den Brexit-Vertrag ratifiziert. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht zum Jahreswechsel?

LEITL: In Summe bin ich froh, dass endlich eine Entscheidung gefallen ist. Allzu lange hat das Hin und Her Kräfte gebunden, die wir woanders dringend brauchen: nämlich in der Positionierung Europas in der Welt und in der inneren Stärkung Europas, in der Kreativität, der Innovation und in den kleinen und mittleren Betrieben, die das wirtschaftliche Rückgrat bilden.

Sie haben sich am Tag der Briten-Wahl in einem BBC- Interview an die britische Jugend gewandt. Warum?

Weil diese die größte Pro-Europa-Demonstration aller Zeiten organisiert hatten. Ihnen habe ich gesagt, die Türen Europas stehen euch immer offen. Und zweitens: Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn und ihr wisst, wie dieses Gleichnis ausgegangen ist. Selbst wenn ein Teil der Familie aus dem gemeinsamen Haus auszieht, so bleibt er doch Teil der Familie. Die Jungen sehen sich als Verlierer von dumpfen nationalistischen Bestrebungen, und dem will ich entgegentreten.

Welche Brexit-Auswirkungen erwarten Sie?

Ich glaube, dass Großbritannien politisch nie wirklich in Europa angekommen ist. Daher wird sein Weggang eher eine Erleichterung bringen für die notwendige Vertiefung der EU. England war aber immer wirtschaftlich interessiert an Europa. Daher wird es am Schluss eine sehr pragmatische Lösung finden, dass es nicht zu einem harten Brexit kommt.

Wird sich das bis Ende 2020 ausgehen?

Es wird in den Verhandlungen bis zum 15. Dezember 2020 gepokert werden. Das Gans’l wird in den letzten fünf Minuten knusprig.

Ist Europa leichte Beute für andere Große wie USA, China, Indien?

Europa ist in großer Gefahr, wenn es in Selbstzufriedenheit verharrt und nicht erkennt, welche gewaltigen Herausforderungen andere Kontinente darstellen. Wenn es uns aber gelingt, Nachteile wie etwa das Einstimmigkeitsprinzip wegzubringen, dann haben wir alle Chancen.

Kann das gelingen?

Manche sagen, dafür müsse der Leidensdruck größer werden. Ich würde aber gern Europa einfach mit Vernunft weiterentwickeln. Müssen es immer Schmerzen sein?

Warum treten Sie so vehement gegen die EU-Sanktionen gegen Russland auf?

Die Erfahrung lehrt, dass wirtschaftliche Sanktionen bisher in keinem Fall etwas gebracht haben, das dem gewünschten politischen Ziel entspricht. Das zeigt das Beispiel Iran genauso wie Nordkorea. Und bei Russland haben die Sanktionen auch nichts gebracht. Im Gegenteil: Russland hat sich neue Wirtschaftszweige aufgebaut und erreicht eine höhere Wertschöpfung als zuvor.

Sind Sie für eine vertiefte Kooperation mit Russland?

Ich sehe generell in der Kooperation auf unserem Kontinent große Möglichkeiten. Wenn man bedenkt, dass mein Vater im Zweiten Weltkrieg in Russland war und ich nun den Russischen Freundschaftsorden von Außenminister Lawrow bekommen habe, berührt mich das menschlich zutiefst. Da sieht man, was möglich ist im friedlichen Miteinander. Und dieses friedliche Miteinander möchte ich auch über Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft erreichen. Es braucht Vertrauen und Dialogfähigkeit.

Die USA scheinen das zu torpedieren und machen etwa gegen die Nord Stream Pipeline mobil.

Gemeinsam können wir stark sein. Das weiß US-Präsident Trump auch und deshalb versucht er, Zwietracht zu säen.

Wie sollte man Trump begegnen?

Nord Stream fertigstellen und Punkt. Man darf sich nie erpressen lassen. Wer einmal erpressbar ist, ist immer erpressbar. Wenn die Europäer hier standhalten, könnte das ein Schritt zu einem neuen Selbstbewusstsein sein. Wenn das gelingt, dann werden die Egoisten, Protektionisten und Nationalisten dieser Welt erkennen, dass sie nicht allein, sondern eingebunden in eine zusammenhängende Welt sind. Wo man Verbindungslinien kappt, schädigt man sich selbst.

Weiteres großes Thema ist heuer der Umweltschutz. Sie setzen dabei auf die Kreislaufwirtschaft. Wird das weiter Thema bleiben?

Wir – damit meine ich die Global Chamber Platform, die globale Wirtschaftskammerorganisation, deren Vorsitz ich führe – haben gemeinsam mit dem Club of Rome und der UNO ein Agreement geschlossen, dass wir für Kreislaufwirtschaft sind. Wir wollen kein Hinhauen nach dem Motto „Plastik ist böse“. Plastik ist nicht böse, es kommt nur darauf an, was nach der Nutzung kommt. Da braucht es Wiederverwertung. Da ist der menschliche Erfindergeist und damit die Kreativität gefragt. Und das ist eine europäische Stärke und damit unsere Chance!

Könnte Europa bei diesem Zukunftsthema führend werden?

Wir müssen es. Denn wenn wir nirgends voran sind, werden wir auch nicht mit unseren Werten voran sein. Werte kann nur der einbringen, der eine Vorreiterrolle hat. Die Mit- und Nachläufer werden nichts bewegen.

Österreich ist jetzt ein Vierteljahrhundert bei der EU. Ist diese in den Köpfen und Herzen der Menschen angekommen?

In den Köpfen ja, in den Herzen besteht noch erheblicher Nachholbedarf. Ein gemeinsames Europa ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern muss ein Anliegen sein, unsere gemeinsamen kulturellen und traditionellen Wurzeln und damit unseren Lebensstil zu sichern. Europäer stellen ohnehin nur sieben Prozent der Weltbevölkerung. Da dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir müssen einander respektieren.

In Österreich dürften ÖVP und Grüne eine Regierung bilden. Was sagt der Wirtschaftsvertreter dazu?

Ich beurteile in meiner europäischen Funktion jede Regierung danach, welche Ideen und Impulse sie auf europäischer Ebene einbringt und dafür nach Verbündeten sucht. Österreich etwa ist ein Land, das viele Innovationen in der Kreislaufwirtschaft hat, etwa die voestalpine, die Johannes Kepler Universität, mittelständische Betriebe wie Fronius und viele andere. All diese brauchen internationale Kooperationspartner, wenn sie Forschungsgelder lukrieren und gemeinsame Entwicklungen realisieren wollen. Wenn das gelingt, dann sind wir in Europa eine Macht. Und ich erwarte mir, dass eine österreichische Bundesregierung diese Chance nützt.

Angenommen, Sie hätten für 2020 einen Wunsch auf europäischer Ebene frei. Welcher wäre das?

Dass es Ursula von der Leyen gelingt, mit ihrer Persönlichkeit das durchzusetzen, was jeder vernünftig denkende Mensch als richtig erachtet, was aber oft an diesem dummen Erfordernis der Einstimmigkeit scheitert.