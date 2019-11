Wertschätzung ist Wertschöpfung

Führende Welser Unternehmen setzen in ihren Strategien verstärkt auf „zufriedene Mitarbeiter“

Von Andreas Huber

Das Wirtschaftsservice Wels und die Business Touristik Wels organisierten auch heuer eine Wirtschaftspressereise in ihrer Stadt. Das VOLKSBLATT sammelte fleißig Eindrücke davon. Der Fokus lag dabei – neben den starken Leit- und Familienbetrieben, die mit innovativen Projekten den internationalen Markt mitgestalten – auch auf diversen Unternehmerpersönlichkeiten.

Eine dieser Persönlichkeiten ist Klaus Fronius junior. Er hat die Werkstatt Wels geschaffen, die im September 2018 eröffnet wurde. Als Vermietungsobjekt heiß begehrt, sind derzeit acht Firmen dort angesiedelt, zwei kommen heuer noch dazu. Unternehmen wie Xylem, Plan², Sensideon, The Hive, Wertgarner, der junge Vanlife-Spezialist easygoinc und der japanische Marktführer in der Längenmesstechnik Mitutoyo finden sich unter ihnen. Insgesamt arbeiten rund 120 Menschen in dem Gebäudekomplex.

Eine Art „Erfinderwerkstatt“ gehört in diesem noch Fronius selbst, wie er sagt. „Was braucht es, dass es den Menschen in unserem Land besser geht?“ Diese Frage stellte sich der sich selbst als „Erfinder und Vermieter“ bezeichnende Unternehmer bereits vor einiger Zeit. „Ich bin viel gereist, habe viel gesehen und schließlich gemerkt, dass Wertschätzung das Wichtigste überhaupt ist“, erzählt der 45-Jährige. Die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, sie ist für den ehemaligen HTL-Absolventen hier essenziell.

Und das sieht man schon an der Einrichtung: Die Büros und Werkstätten sind großzügig angelegt, Lichthöfe und riesige Fenster sorgen im Inneren für reichlich Tageslicht.

Wohlfühlatmosphäre für den Unternehmergeist

Moderne Haus- und Klimatechnik halten die Betriebskosten niedrig. Zwischen den einzelnen Unternehmen herrscht ein Miteinander, man greift sich gegenseitig unter die Arme. Insgesamt 16 Ladepunkte für E-Autos werden zur Verfügung gestellt. All das sorgt für Wohlfühlatmosphäre, soll Ideen fließen lassen. „Irgendwann würde ich auch gerne eine Kinderbetreuung im Haus anbieten wollen, der Raum wäre dafür bereits geschaffen … aber noch ist kein großer Bedarf dafür“, lacht er.

Ein weiteres Beispiel für eine wertschätzende Einbindung von Mitarbeitern liefert auf der Pressereise das Welser Unternehmen Tiger Coatings. Von den insgesamt rund 1300 Mitarbeitern weltweit sind 535 davon am Firmensitz in Wels beschäftigt. Das Unternehmen mit seiner 90-jährigen Geschichte ist vor allem für seine Pulverlacke zur Oberflächenveredelung im Außen- und Innenbereich bekannt.

Vor etwa zehn Jahren stieß man dann zusätzlich auf den digitalen Tintenmarkt. Zuletzt „neu erfunden“ hat man sich mit der Thematik des 3D-Drucks, wo sich die Reise auch künftig weiter hin entwickeln wird. Die Firmenphilosophie ist für die Größe des Betriebs eine ungewöhnliche. Chief Executive Officer Clemens Steiner beschreibt das so: „Teamwork ist das Wichtigste!“ Das sonst alltägliche Wort „Abteilung“ ist bei Tiger verteufelt: Dieses werde mit dem „Durchschneiden einer Nabelschnur“ gleichgesetzt. „Vor zwölf Jahren haben wir bereits das Firmen-Organigramm sprichwörtlich auf den Kopf gestellt, mittlerweile ist es einem ,Fußballspielfeld’ gewichen – Sturmspitzen sind die Entwicklung und der Verkauf“, so Steiner, der die Geschäftsführer eher als „Coaches“ am Spielfeldrand sehe.

Tiger Coatings setzt auf Gewinnbeteiligung

Die Belegschaft ist mittlerweile seit acht Jahren am jährlichen Gewinn mit fünf Prozent beteiligt. Weitere Besuche bei führenden bzw. aufstrebenden Unternehmen wie Felbermayr, Holter, E-Conomix, Richter Pharma, Prillinger und Colop – die mit dem innovativen Markierungsgerät e-mark die Digitalisierung im Stempel- und mobilen Druckbereich vorantreiben – untermauern vor allem eines auf dieser Pressereise: Der Standort Wels, er pulsiert momentan vor allem im Technologiebereich. Wenn nämlich Kreativität auf Innovationsgeist und gegenseitige Wertschätzung trifft, dann kann Großes entstehen.