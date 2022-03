Wertvoll und total ehrlich

Markenzeichen der Helene Bockhorst sind Understatement und Self-Bashing. Selbstbeschimpfung. „Es geht schnell vorbei, das Beste, was man von einem Programm sagen kann“.

Hochstaplerin nennt sie sich, weil nicht auffallen soll, dass sie eigentlich nichts wirklich kann, und nur dafür bezahlt wird, vor sich hinzusprechen. Helene Bockhorst, Geburtsjahr 1987, stand am Mittwoch auf der Bühne des Posthofs, das linke Bein nach innen gedreht, Nacken gebeugt, in rosa gemusterten Tigerleggings mit gleichartigem Oberteil.

Redet aber wie eine selbstsichere junge Frau, die sich mit ihren 34 Jahren uralt fühlt, spricht ohne Punkt und Komma, auf der Suche nach Sex, den sie sich einfach nimmt, so offen, so verklemmt, wie es eben alle tun. Helene Bockhorst schüttet den berühmten Tropfen ins Fass. Sie sagt, was alle denken, aber nicht sagen, das aber trotzdem irgendwie herausbricht. Immer beiläufig, auch wenn sie am Sinn des Lebens anstreift.

Als Kind geschlagen und homöopathiegläubig, bearbeitet sie die positiven Auswirkungen einer schlechten Kindheit. Gleichzeitig palavert sie über ihren aktuellen Hexenschuss, der Stoff liefert für Reflexionen über Hexen und rote Haare, wie ihre Freundin sie hat, die grad’ ein Baby bekommen hat, dessen Ehrlichkeit sie im echten Leben auch angewendet haben möchte, denn die kotzen einfach, wenn ihnen was nicht schmeckt „wertvolles Feedback und totale Ehrlichkeit“.

Wichtiges und Witziges erklärt sie gern doppelt. Ewig wahr bleibt „Sex sells“, speziell wenn man darin Sarkasmus, Wuchteln und Weisheiten völlig unbewegt mit sanfter Stimme möglichst grob verpackt. Erinnert an Schwarzmann oder gar Hader, wobei sie „Wuchteln“ wohl nicht verstünde. Helene Bockhorst stammt aus Hamburg. Sie nimmt Kontakt auf mit dem Publikum, weiß daher seitdem, dass es in Steyr ein schier unaussprechliches Bummerlhaus gibt und Feldkirchen.

Als „handlich, angenehmes Gewicht, transportabel“ werden esoterische Steine angeboten, die Beschreibung passt auch auf Babys und eigentlich für alles, stellt sich im Lauf des Abends heraus. Der unsägliche Ballermannhit „ Ich bin ein Döner“ als Zugabe („Ich bin ein Sushi“), Aufforderung zum Kauf ihres Debütsromans „Die beste Depression der Welt“.

„Wenn dann voll viel geklatscht wird, finde ich das wegen der Anerkennung voll schön“, sagte sie. Kriegte sie. Vollgas! Für eine, die absolut keine Hochstaplerin ist.