Westen als Putins Wahlhelfer

109 Millionen Russen sind am Sonntag zur Wahl des Staatsoberhauptes aufgerufen — und es gilt als sicher, dass am 8. April keine Stichwahl erforderlich sein wird. Denn die sieben Herausforderer werden Amtsinhaber Wladimir Putin im ersten Wahlgang kaum unter die 50-Prozent-Marke drücken können. Der Kremlchef strebt 70 Prozent an — bei 70 Prozent Wahlbeteiligung. Und das könnte zum Problem werden. Denn da die meisten Wähler von Putins Sieg ausgehen, könnten viele zu Hause bleiben und so — gewollt oder ungewollt — den Wahlstreik des von der Kandidatur ausgeschlossenen Oppositionellen Alexej Nawalny unterstützen.

Bei der Wählermobilisierung helfen könnten Putin ausgerechnet jene westlichen Staaten, die zuletzt auf Konfrontationskurs mit Russland gegangen sind. Putin profitiere vom aktuellen Konflikt nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in Großbritannien. so der Russlandbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Gernot Erler (SPD). Putin könne so den Eindruck vermitteln: „Wir gegen den Rest der Welt, alle anderen haben sich gegen uns verschworen.“

Fall Skripal: Russland ermittelt

Russland ermittelt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Großbritannien wegen „versuchter Ermordung“ von Julia Skripal, der Tochter des russischen Ex-Spions Sergej Skripal. Die Untersuchung sei am Freitag eröffnet worden, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit und erklärte die Bereitschaft zur Kooperation mit britischen Behörden. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte unterdessen, die Entscheidung für die Tat habe „höchstwahrscheinlich“ Putin selbst getroffen.