Westwärts!

Von Oliver Koch

Hoch oben auf 2000 Metern Seehöhe und ganz schön abgeschieden liegt Santa Fe. Von Linz sind es in die 83.000 Einwohner zählende Hauptstadt des US-Bundesstaats New Mexico rund 8960 Kilometer Luftlinie. Für einen schnellen Trip mit dem Auto eine Spur zu weit – und noch dazu liegt als klitzekleines Hindernis dazwischen der Atlantik. Doch was hat das nun mit einem Autotest zu tun? Nun ja, der Name Santa Fe. Denn die Autoschmiede Hyundai hat schon im Jahr 2000 das erste Modell dieses Typs vom Band laufen lassen. Das SUV (Sports Utility Vehicle) ist dabei das Größte in der Modellpalette der Koreaner, vor allem der Grand Santa Fe war fast schon ein Schlachtschiff mit seinen 4,90 Metern Länge. Den Grand Santa Fe gibt´s in der nun vierten Modellgeneration nicht mehr, sondern „nur“ noch den normalen Santa Fe, unter anderem erkennbar an seinem markanten Cascading-Kühlergrill, den zweigeteilten Leuchteinheiten an der Front, dem verlängerten Radstand (2,765 Meter) und dem im Vergleich zum Vorgänger um 41 Prozent vergrößerten dritten Seitenfenster.

Der aktuelle Santa Fe hat es auch in sich: In die höchste Ausstattungslinie namens Level 6 haben die Koreaner ab Werk so gut wie alles hineingepackt, was recht und billig ist. Die Bandbreite reicht dabei von LED-Scheinwerfern und Keyless Open über Bluetooth, USB-Ports, Sitzheizung, Lenkradheizung, adaptiven Tempomaten, elektrisch einstellbarer Lederbestuhlung, Head-up-Display, mittig platzierten frei stehenden acht Zoll großen Touchscreen, volle Airbag-Armada, Müdigkeitserkennung, Licht- und Regensensor, Rückfahrkamera, Querverkehrswarner bis hin zum Panorama-Glas-/Hubschiebedach und Zweizonen-Klimaautomatik. Und das alles um wohlfeile 60.000 Euro; bei manchen Wettbewerbern machen die Extras allein so viel aus.

Typenschein Hyundai Santa Fe Level 6 2,2 CRDi 4WD AT Preis: ab € 59.490,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 60.540,- inklusive Außenfarbe rain forest € 800,- und Innenfarbe Beige € 250,-; einen Hyundai Santa Fe 5-Sitzer (Level 3 2.0 CRDi 2WD) gibt es ab € 39.990,-

NoVA/Steuer: 15 %/ € 982,44 jährlich

Garantie: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 20.000 km bzw. jährlich Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 2199 cm³, 147 kW/200 PS bei 3800 U/min, max. Drehmoment 440 Nm bei 1750-2750 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,4 s

Leistungsgewicht: 9,8 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 7,5/5,6/6,3 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,5 Liter

CO2-Ausstoß: 163 g/km

NOx: 0,0337 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4770/1890/1703 mm

Radstand: 2765 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1954/2407 kg

Kofferraum: 625-1695 Liter

Tank: 71 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 235/55 R19 101V auf 19“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/BSD/ACC/LKA

Airbags: 6 Geländedaten:

Bodenfreiheit: 185 mm

Böschungswinkel vorne: 18,5°

Hinten: 21,2°

Rampenwinkel: 15,7°

Und Stichwort hineingepackt – auch da bietet der 4,77 Meter lange Hochsitz so einiges. In der Fünfsitzer-Version (eine siebensitzige Variante gibt es auch) mangelt es nirgendwo an Platz, dank verschiebbarer Rückbank sitzen auch die Fondpassagiere kommod. Das Kofferraumvolumen fällt mit 625 Litern üppig aus und lässt sich nach Umlegen der Rückbank im Verhältnis 60:40 bequem auf eine ebene Fläche mit 1695 Litern Stauraum erweitern. Ein Rätsel bleibt, warum die elektrische Heckklappe nicht recht weit hinaufschwingt: Das Kopfanhau-Potenzial für Großgewachsene sollte man nicht unterschätzen.

Nun gut: Also dann geht´s mal los Richtung Westen. Gestartet wird der knapp zwei Tonnen schwere Wagen mittels Knopf rechts des Lenkrads. Der 2,2-Liter-Vierzylinder-Diesel erwacht knurrend (und spürbar vibrierend) zum Leben. Nach einer leichten Anfahrschwäche gibt der Selbstzünder zufriedenstellend seine 200 Pferdchen an die vier Räder weiter, auch das Zusammenspiel mit der Achtgangautomatik klappt wie am Schnürchen.

Auf der Habenseite verbucht der Koreaner eine sichere, stabile Straßenlage mitsamt komfortabler Federung. Auch die Wankbewegungen bei schnellen Lastwechseln halten sich in Grenzen, was für ein 1,7 Meter hohes Fahrzeug beachtlich ist. Minuspunkte fährt sich der Santa Fe wegen der trägen Lenkung ein. Und auch beim Verbrauch schaut man stutzig auf den Bordcomputer. Der spuckt nämlich nicht 6,3 Liter (wie es im Prospekt steht) aus sondern 8,8 Liter. Um also (theoretisch) mit dem Santa Fe nach Santa Fe zu fahren müsste man elf Mal tanken, wenn man mit gut 810 Kilometern Reichweite pro Tankfüllung rechnet. Die 810 Kilometer kann man übrigens ruhig getrost am Stück zurücklegen – dank der bequemen Sitze und der umfangreichen Assistenzpalette.

Fazit: Optisch außen sehr gelungen. Innen zerklüftetes Cockpit aber eine gewohnt kinderleichte Handhabung. Dazu viele Ablagen, jede Menge Platz und eine umfangreiche Serienausstattung. Der hohe Verbrauch und die mittelmäßigen Fahreigenschaften trüben das Bild ein wenig – aber ansonsten ein technisch wie preislich großer Wurf.