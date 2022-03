Wetter bleibt zwar weiterhin sonnig, aber leider auch kalt

Das Wetter wird mit Wochenbeginn zunehmend sonnig, bleibt aber weiterhin kalt, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierte

Am Montag, kann es an der Alpennordseite noch leicht schneien, vielfach lösen sich die Wolken aber tagsüber auf. Abermals startet der Tag mit strengem Morgenfrost. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zehn Grad und klettern auch tagsüber nur auf null bis maximal sieben Grad.

Am Dienstag weitet sich der Hochdruckeinfluss von Westen her immer mehr aus und in weiten Teilen des Landes scheint die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Temperaturmäßig ändert sich wenig. Abermals gibt es strengen Morgenfrost. Ebenso am Mittwoch, der im Großteil des Landes wolkenlos sein dürfte.

Tagsüber könnten die Temperaturen allerdings schon die 10-Grad-Marke erreichen. Anhaltender Hochdruckeinfluss bringt auch am Donnerstag verbreitet sonniges Wetter in den meisten Regionen Österreichs.

In der vorherrschenden Strömungslage über Europa blockiert ein Hoch mit Zentrum über dem Baltikum nachhaltig eine Änderung im Wettergeschehen. Damit bleibt das Wetter am Freitag auch im Alpenraum störungsfrei, mit weitgehend wolkenlosen Verhältnissen in Österreich. Die Temperaturen steigen aber kaum.