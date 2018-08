Wetter lässt Winzer für heurigen Wein frohlocken

Gute Nachrichten für Weinliebhaber: In vielen Regionen rechnet man heuer mit überdurchschnittlicher Menge und guter Qualität. Andreas Liegenfeld, Präsident des Weinbauverbandes Burgenland spricht gar von „sensationelle Voraussetzungen“ für die heurige Weinlese. Nach derzeitigen Prognosen könnte eine um bis zu zehn Prozent höhere Weinmenge als im langjährigen Durchschnitt (2,5 Mio. Hektoliter), also bis zu 2,8 Mio. Hektoliter, erreicht werden. Manche Experten halten sogar drei Millionen Hektoliter für möglich.

Flächendeckend positiv

Auch wenn es sich derzeit noch um Schätzungen handelt und die weitere Witterung maßgeblich für die endgültige Entwicklung ist, so ist die Vorfreude auch bei Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager schon groß. „Heuer gibt es in allen Gebieten eine relativ gute Entwicklung und vor allem fällt kein Gebiet ganz aus“, so Schmuckenschlager. Optimistisch ist auch Winzer Stefan Potzinger aus der Steiermark: „Ich glaube nicht, dass noch alles schiefgehen kann“, bisher sei der heurige Witterungsverlauf für die steirischen Winzer fast ideal ausgefallen, so Potzinger.

Getreideernte stabil

Sind die äußeren Umstände für die Winzer ideal, so ist man in der Landwirtschaft wenig zufrieden mit den aktuellen Temperaturen. Zwar liegt die von der Agrarmarkt Austria erwartete Erntemenge von 2,8 Mio. Tonnen bei Getreide (ohne Mais) um 12 Prozent unterm fünfjährigen Schnitt, allerdings wäre sie damit ungefähr gleich ertragreich wie die Ernte des Vorjahres. Von katastrophalen Ergebnissen wie in Deutschland dürfte man hierzulande also verschont bleiben. Auch werde mit mit einer guten Qualität gerechnet, so AMA-Vorstandschef Günter Griesmayr. Auch gäbe es noch Hoffnung auf eine zum Vorjahr erhöhte Maisernte im Herbst, so der AMA-Chef.