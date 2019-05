Wettlauf mit dem Exoskelett

Zwei junge Menschen, die seit einem Unfall im Rollstuhl sitzen, werden sich morgen beim „Wings for Life“-Run mit dem speziellen Trainingsgerät, das ihnen das „Gehen“ ermöglicht, duellieren. Die Einnahmen des Laufs kommen der Rückenmarksforschung zugute.

Von Michaela Ecklbauer

Einen kleinen Wettkampf werden sich tech2people-Gründer Gregor Demblin (42) und die Biomedizinische Analytikerin Anna Reiter (26) morgen beim „Wings for Life“-Run in Wien liefern. Beide treten mit einem sogenannten Exoskelett – einer Art Stützstruktur mit Motor, die im Hintergrund von einem Physiotherapeuten bedient wird – bei dem weltumspannenden Benefizlauf zugunsten der Rückenmarksforschung an.

Mountainbike-Unfall mit Folgen

„In einer Stunde Training schaffe ich etwa 1600 Schritte“, schildert die Steyrerin dem VOLKSBLATT. Die junge Frau hatte vor knapp vier Jahren einen Unfall bei einer Mountainbike-Tour mit ihrem Freund. „Es war bei der Mittelstation der Kohlmaisbahn in Saalbach als ich am Schotter ausgerutscht und unfreiwillig über den Lenker abgestiegen bin“, erzählt sie. Dabei hat sich die junge Frau den 4. Brustwirbel gebrochen und den 5. verdreht, wobei auch das Rückenmark gequetscht wurde.

Mit dem Hubschrauber ging es zur Erstversorgung ins KH Zell am See und dann gleich weiter ins UKH Salzburg, wo zunächst die Wirbelsäule vom 3. bis zum 5. Brustwirbel versteift wurde und als wenig später eine Blutung beim 7. Brustwirbel auftrat, die Verplattung bis zum 8. erfolgen musste. Nach einem Monat Krankenhausaufenthalt durfte die damalige Bachelorstudentin einige Tage nach Hause, ehe es für fünf Monate auf Reha nach Bad Häring ging. Dort hat sie vieles gelernt, um heute wieder selbstständig zu sein – von der Körperpflege über das Anziehen bis hin zum Haushalt. Auch beruflich konnte sie durchstarten. Nach einem Jahr Pause machte sie ihre Abschlussprüfung und ein Praktikum im LKH Steyr, wo sie heute auch arbeitet.

„Es war der große Rückhalt aus der Familie und dem Freundeskreis, der mir geholfen und mich wieder aufgebaut hat, wenn es mir nicht so gut ging“, sagt Reiter, die heute mit ihrem Freund in einer barrierefreien Wohnung lebt: „Meine Freunde sind mir alle geblieben“, ist sie dankbar.

Beim „Wings for Life“-Run war sie schon dreimal mit dem Rollstuhl dabei, ihr bestes Ergebnis waren 27 Kilometer.

Die ersten Schritte mit den eigenen Beinen – im linken Fuß spürt sie manche Berührungen, rechts kann sie mittlerweile drei Zehen bewegen – macht sie seit Dezember 2018 mit dem Exoskelett. „Ich fahre jede Woche nach Wien. Die Therapie tut mir richtig gut. Die Füße sind entspannt und insgesamt tritt ein Wohlbefinden ein, denn ich habe seit dem Unfall relativ viele Spastiken“, sagt Reiter.

Ihrem Kontrahenten beim „Wings for Life“-Run, Gregor Demblin, wurde auf der Maturareise eine Welle zum Verhängnis. Er sitzt seither im Rollstuhl. Der verheiratete dreifache Vater setzt sich beruflich für die Anliegen von Rollstuhlfahrern ein. Unter anderem hat er das Exoskelett nach Österreich gebracht, denn Aufgeben gehört für den gebürtigen Wiener nicht zum Vokabular. Er war schon einmal mit dem Exoskelett beim Lauf dabei. „Es ist zwar wahnsinnig anstrengend, aber das Gefühl, danach etwas geleistet zu haben, ist überwältigend“, so Demblin.