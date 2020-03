WhatsApp: Dark Mode ist endlich da

Der bekannte Messenger WhatsApp bekommt nun auch den Dark Mode – sowohl Android- als auch iOS-Nutzer können den Dunkelmodus fortan nutzen. Seit Monaten ist der Hype um das neue dunkle Design enorm.

Das Warten hat nun ein Ende: Wie WhatsApp bekanntgegeben hat, startet der Dark Mode ab sofort für alle Nutzer auf iOS- und Android-Geräten sowie für die Desktop-Version des Messengers in der finalen App-Version und somit für alle Nutzer des Messengers.

Das Feature befand sich im Vorfeld seit einer Weile in einer Beta-Phase. Die Tests waren offenbar erfolgreich und das Feature läuft demnach auch stabil. Die lange Wartezeit dürfte sich am Ende also doch gelohnt haben.