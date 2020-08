WHO erwartet „sehr lange“ Coronavirus-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet eine „sehr lange“ Coronavirus-Pandemie. Das erklärte das Notfallkomitee der WHO am Samstag in Genf – sechs Monate, nachdem die Organisation den internationalen Notstand ausgerufen hatte.

Zugleich warnte das Komitee vor der Gefahr, dass wegen des „sozio-ökonomischen Drucks“ eine Ermüdung bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus eintreten könne.

In seinem Statement vor dem Gremium sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, die Pandemie sei eine Jahrhundertkrise, deren Wirkungen noch Jahrzehnte zu spüren sein würden. Die Experten waren sich einig, dass die Verbreitung des Virus nach wie vor eine „Notlage von internationaler Tragweite“ sei.

Weltweit haben sich nach einer Zählung von AFP bisher rund 17,5 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mehr als 680.000 Menschen starben bereits an den Folgen der Infektion.