Wichtiger Schritt für SV-Reform

Für Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger steht außer Streit, dass es sich bei der Reform der Sozialversicherung um ein „Leuchtturmprojekt“ handelt.

Dafür sei mit dem 1. April „ein wichtiger Schritt zur Umsetzung“gesetzt worden, so Hartinger-Klein, bei der schon 1969 von der WHO geforderten Zusammenlegung der Sozialversicherungen trete man nun „in die entscheidende Phase“, ergänzte Wöginger.

Aus 21 werden 5

Tatsächlich haben sich mit 1. April die sogenannten Überleitungsausschüsse konstituiert, die bis zur Umsetzung der neuen Sozialversicherungsstruktur mit 1. Jänner 2020 parallel zu den noch bestehenden Gremien in den 21 Sozialversicherungen arbeiten, die zu fünf zusammengefasst werden. Mit Jahresbeginn 2020 gehen die Überleitungsausschüsse automatisch in identer personeller Besetzung in den jeweiligen Verwaltungsrat über. In den neuen Gremien sitzen jeweils sechs Arbeitnehmer- und sechs Arbeitgebervertreter.

Für die aus den neun Gebietskrankenkassen entstehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wird auf Arbeitgeberseite der freiheitliche Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn als erster Obmann gewählt. Ab 1. Jänner 2020 wird er sich in der Führung des ÖGK-Verwaltungsrates mit dem von der Arbeitnehmerseite nominierten derzeitigen Obmann der Salzburger Gebietskrankenkasse, Andreas Huss, im Halbjahresrhythmus abwechseln.

Oberösterreicher in SVS

In der aus Selbstständigen und Bauern zusammengelegten Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) wird der Welser Unternehmer und ÖVP-Stadtrat Peter Lehner (l.), bisheriger Obmann-Stellvertreter in der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), Obmann, sein Stellvertreter ist mit Ludwig Schurm (r.) ebenfalls ein Oberösterreicher.

Die mit Eisenbahn und Bergbau fusionierten Beamten übernimmt der Vorsitzende der Beamten-Gewerkschaft, Norbert Schnedl. In der PVA sollen sich der Metallergewerkschafter Peter Schleinbach und der von der Arbeitgeberseite entsandte Fachverbandsobmann der Personenbetreuer, Andreas Herz, abwechseln. Die AUVA soll künftig der von den Arbeitgebern nominierte Wiener Unternehmer Mario Watz als Obmann übernehmen.

Eine Milliarde bis 2023

Die Sozialministerin und der ÖVP-Klubobmann bekräftigten, dass man zum Wohle der Patienten die Strukturen schlanker mache und damit Bürokratie abbaue. Das Ziel seien mehr Gerechtigkeit und gleiche Leistungen für gleiche Beiträge innerhalb eines Trägers. Hartinger-Klein und Wöginger beharrten auch darauf, dass die Reform bis 2023 insgesamt eine Milliarde Euro Einsparungen bringen werde.

Bezüglich der angekündigten Verfassungsklagen gegen die Reform gaben sich die beiden Vertreter der Regierungsparteien gelassen. Man habe selbst von Experten alles prüfen lassen. Die gesamte Reform sei keinesfalls gefährdet, im schlimmsten Fall würden einige Teile vom VfGH aufgehoben.

Erwartbare Reaktionen

Erwartbar ausgefallen sind die Reaktionen auf die Konstituierung der Überleitungsgremien. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karl-Heinz Kopf freut sich über Einsparungen im System und dass die Arbeitgeber nun auch in den neuen Gremien der ÖGK und der Pensionsversicherungsanstalt gleich stark wie die Arbeitnehmer vertreten sind. Er zeigte sich überzeugt davon, dass dies auch verfassungskonform sei. Auch die bereits erfolgte Senkung der Unfallversicherungsbeiträge für die Unternehmer lobte Kopf. Auch der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph Neumayer, sieht mit der Reform die Weichen für eine moderne, effiziente und bürgernahe Sozialversicherung gestellt.

AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erwarten hingegen Verschlechterungen im Gesundheitssystem.