Das Verbrecherische und Schreckliche, das vor 80 Jahren formal in Österreich begonnen hat, ist unfassbar. Das Leid, das der Nationalsozialismus Millionen von Menschen zugefügt hat, ist unsagbar. Daran zu denken ist zutiefst schmerzhaft und beschämend. Unfassbar, unsagbar, schmerzhaft, beschämend — und dennoch: Es ist wichtig und notwendig, an das Geschehene zu erinnern und sich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur, aber gerade auch in einem Gedenkjahr. Einerseits, weil sich vieles, das seitdem geschaffen wurde, wie die Inhalte unserer Verfassung, nur im Lichte dieses Geschehenen erschließt. Vor allem aber, weil es dafür zu sorgen gilt, dass sich Derartiges nicht wiederholt. Und dazu muss man begreifen, wie es soweit kommen konnte, dass Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit verschwanden. Diese Mechanismen erkennen zu können ist gleichsam ein Schutz für die Gesellschaft.

Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit tun dabei Not. Es wäre eine Verhöhnung der Opfer und eine sträfliche Verharmlosung, unpassende Nazi-Vergleiche zu ziehen, wo diese schlicht fehl am Platz sind, bloß um etwa Menschen zu diskreditieren, die andere politische Meinungen vertreten als man selbst. Dies führt lediglich zu Abwehrhaltung und zum Verdrängen. Und die Gräuel des Nationalsozialismus zu verdrängen wäre grob fahrlässig. Wider das Vergessen einzutreten ist unsere Pflicht, in unserem eigenen Sinn und für unsere Nachkommen.