Von Renate Wagner

Wenn man gleich zu Beginn des Films einem Vater und dem jungen Sohn dabei zusieht, wie sie mit offenbar lang eingespielter Routine im Supermarkt ihre Diebstähle begehen, könnte man meinen, sich in einen Kriminalfilm zu begeben, der in Japans Unterschicht spielt. Aber der renommierte Regisseur Hirokazu Kore-eda, der mit „Shoplifters“ heuer in Cannes den Hauptpreis, die „Goldene Palme“, nach Japan holen konnte, hatte etwas ganz anderes vor — und zieht es in einem stillen, ruhigen, nie unsentimentalen Film durch.

Blutsverwandtschaft ist nicht entscheidend

Man begibt sich in eine vielköpfige Familie, die auf engstem Raum, unter bescheidenen Bedingungen, aber offenbar sehr harmonisch zusammen lebt. Man tut, was nötig ist, um zu überleben, ob die Mutter in einer Hotelwäscherei arbeitet und wenn eine Tochter sich auch im Pornogeschäft den gierigen Männerblicken preisgeben muss. Dass man durch die Verwandtschaft der zahlreichen Figuren nicht durchblickt, ist die Absicht des Regisseurs, der diese Familie als harmonische Interessensgemeinschaft zeigt, wo die Blutsverwandtschaft nicht der entscheidende Zusammenhalt ist. Der Regisseur hat auch erklärt, dass das sein Thema war: Was macht eigentlich eine Familie aus? Keinesfalls ist es die europäisch-amerikanische Dysfunktionalität, um die es ihm hier geht. Im Gegenteil.

Hirokazu Kore-eda zeigt, und er tut es langsam und unpathetisch, ohne soziale und politische Anklage, wie arme Menschen sich selbst helfen. Und anderen. Ein einsames kleines Mädchen in die Familie aufzunehmen, ist kein Problem.

Wenn die Behörden nach und nach auf diese Handvoll Menschen aufmerksam wird, die sich unter dem Radar der Legalität bewegt, kommen auch Verbrechen der Vergangenheit zum Vorschein, ohne dass der Film jetzt zum spannenden Krimi würde. Tatsächlich verliert er nie seine Ruhe, auch wenn eine Frau ins Gefängnis wandert, der Junge ins Jugendgefängnis muss, das gerettete kleine Mädchen zu ihrer Mutter zurückgebracht wird (wo sie es wahrlich nicht gut hat).

Am Ende herrscht wieder Alltag. Man sieht eine Studie von Menschen in materieller Armut, die filmisch nicht in vordergründigen Mitleidsbildern und schreiendem Elend ausgereizt wird, sondern tatsächlich den Eindruck eines fließenden Alltags bietet, der einfach bewältigt werden muss. Und das geschieht, indem sie alle zusammenrücken. Wenn es eine Aussage gibt, dann diese.