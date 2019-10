Wie ein Museum zur Bühne wird

Licht aus, Spot an und schon steht man als Schauspieler auf der Bühne. Ein Skript dafür liegt parat ebenso wie Kostüme und Requisiten.

Oder man wird zum menschlichen Kunstwerk, indem man in die Figuren eines alten Gemäldes schlüpft.

Kleine Ausstellung, bei der es viel zu tun gibt

Die mittlerweile siebte Ausgabe von „Klasse Kunst“ in der Linzer Landesgalerie widmet sich bis 23. Februar 2020 der Verbindung von bildender Kunst und Bühne. Letztere wurde mit golden glitzerndem Boden und dicken roten Vorhängen extra geschaffen. Wie gewohnt gibt es auch bei „Vorhang auf für Klasse Kunst“ für den Besucher einiges zu entdecken und experimentieren, das Vermitteln steht mit im Vordergrund. Es geht um Inszenierung, Theater, Performance, Rollenspiel oder Tableau vivant, wie sich der eingangs beschriebene Vorgang des Nachstellens eines Bildes, der sich im 19. Jahrhundert in der vornehmen Gesellschaft großer Beliebtheit erfreute, nennt. Kostümiert, maskiert hat man sich — no na — auch aus anderen Gründen. So trug man venezianische Masken nicht nur zu Karnevalszwecken, sondern auch, um sich inkognito bewegen zu können. „Gesichtskleider“ aus verschiedenen Ländern und Epochen warten darauf, getragen, ihr Ursprung darauf, erkundet zu werden.

Natürlich wird in der Landesgalerie nicht nur Licht auf die Besucher geworfen: Für einen Ausstellungsraum haben die bewährten Kuratorinnen Dagmar Höss und Astrid Hofstätter eine gelungene Auswahl an Zeitgenössischem zusammengetragen, die mit dem Thema Performance zu tun hat. Genial das Großformat aus der Werkserie „Mischpoche“ des begehrten deutschen Künstlers Andreas Mühe, der für sein Familienporträt lebende Verwandte und lebensgroße Nachbildungen von bereits verstorbenen Angehörigen miteinander in Szene setzt. Spannend auch die Arbeit des Fotografen Martin Klimas, der mit einer Hochgeschwindigkeitskamera den Moment des Zerschellens einer Porzellanfigur festgehalten hat und diesen so auch zu einem Happening macht, das mit freiem Auge sonst nicht erfassbar wäre. Atemberaubend und schier unglaublich die Positionen, die Tänzer auf Aufnahmen von Willi Dorner einnehmen.

Überall liegen Texte mit Erläuterungen auf, Performanceboxen liefern Anregungen und Anweisungen, mit Hilfe derer man selbst zum Performer werden kann. Vermittlungsprogramme wurden für kleine Leute — schon ab drei — ebenso wie für Große gestaltet, das Ausstellungsformat, das sich ursprünglich vor allem an Schüler richtete, erfreue sich auch bei Erwachsenen großer Beliebtheit, so Landesgalerie-Leiterin Gabriele Spindler. Gerade auch für „Kunsteinsteiger“ eignet es sich sehr gut.

Im dritten und letzten Raum werden Videos mit Performances bekannter Künstler wie VALIE EXPORT gezeigt, die bei genauer Betrachtung immer wieder spannende Details offenbaren.