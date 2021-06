„Wie ein Sack Murmeln, der aufgerissen ist”

„Das war eine intensive Zeit“, sagt Dietmar Kerschbaum, Intendant des Linzer Brucknerhauses und LIVA-Vorstandsdirektor, im VOLKSBLATT-Gespräch rückblickend.

Er könne der Corona-Zeit durchaus auch Positives abgewinnen: Es habe eine gewisse Flurbereinigung in der Kultur gegeben, wo Dinge, die qualitativ nicht gut gewesen seien, weggefallen sind. Die „Familie LIVA“ sei gestärkt worden, sei in der Zeit der „verordneten Stagnation“ sehr zusammengewachsen und habe große Flexibilität bewiesen.

„Wir haben versucht, einen Zusammenschluss zu finden mit den Künstlern, etwa indem Konzerte verschoben wurden.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern habe man sich nicht mit Abschlagszahlungen für abgesagte Veranstaltungen abgeholfen: „Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern.“

Mit der besonderen Klangwolke in der Zeit der Corona-Krise habe man bewusst heimische Freischaffende gestärkt. Und durch eine gute Zusammenarbeit mit der Bundesregierung sei man in Sachen Sicherheitsbestimmungen immer ein paar Schritte voraus gewesen.

Systemrelevanz und Schnittmengen

„Alles ist möglich“, das sei die Lehre, die er persönlich aus Corona gezogen habe. „Die Kultur ist wie ein Sack Murmeln, der durch Corona aufgerissen ist. Dadurch sind alte Strukturen aufgebrochen und ein neues Bild ist entstanden.“

Einrichtungen der LIVA wie Posthof, Brucknerhaus oder Kuddelmuddel hätten in ihrer Summe Systemrelevanz, die LIVA sei für den gesamten kulturellen, aber auch sportlichen Veranstaltungsbetrieb der Stadt verantwortlich: „Da haben wir viele Möglichkeiten, neue Wege zu gehen“, so Kerschbaum. Mit dem Landestheater sieht er, abgesehen vom Bruckner Orchester, dem man den notwendigen Respekt entgegenbringen würde, keine Schnittmengen.

Das Brucknerhaus sei als „Ort der Begegnung“ wichtig für die ältere Generation. Mit täglichen Gratiskonzerten in der Adventszeit setze man hier auch niederschwellig Angebote. Was die junge Generation anbelangt, gehe es darum, effektive Jugendprogramme zu schaffen und so wieder „Lust und Freude an Kultur zu wecken – weg von Handys und Digitalisierung“, so Kerschbaum. Das Brucknerhaus müsse sich verändern, weiterentwickeln und mit der Zeit gehen: „Sonst wären wir ein Museum.“

Bildungsauftrag versus Besucherzahlen

Schlechte Besucherzahlen bei manchen Konzerten im Brucknerhaus lässt Kerschbaum als Kritik nicht gelten: Zeitgenössische oder „Entartete” Musik zu bringen, gehöre zum Bildungsauftrag einer öffentlichen Einrichtung, Auslastung sei da der falsche Ansatz. „Wir fördern dadurch ja auch Kompositionen.“

Etwas, das er auch vom Staat einmahnt: „Hätten Monarchen oder die Kirche früher nicht die Kunst gefördert, wären Leute wie Mozart nicht berühmt geworden.“ Kritik übt er auch an der Verteilung der staatlichen Gelder: „Der Kulturkuchen ist nicht gerecht zwischen Wien und dem Rest von Österreich aufgeteilt.“ Schließlich finanziere „Oberösterreich als Wirtschaftsstandort Nummer eins die Blase Wien massivst“.

Den Sommer bespielt das Brucknerhaus ab 6. Juli mit den traditionellen Serenaden im Arkadenhof des Linzer Landhauses: „Seit 66 Jahren werden die Menschen dort in einer unglaublichen Renaissanceromantik mit wunderbaren Klängen im Sommer beglückt.“

Erwartet werden dazu unter anderem die Blockflöten-Virtuosin Dorothee Oberlinger mit dem Ensemble Castor, Salzburger Saitenklang, Monica Theiss-Eröd, Valentina Kutzarova und Adrian Eröd mit dem Calamus Consort und Schauspieler Fritz Karl mit dem Streichquartett Sonare. „Von Klassik über Jazz und Weltmusik ein Rundumgesamterlebnis mit neun Vorstellungen“, wirbt Kerschbaum.

Ein Fest als Dankeschön im Sommer

Danke sagen möchte Kerschbaum mit einem Saisonabschluss, der für einen Eintritt von fünf Euro ein hochwertiges Programm bietet: Im Brucknerhaus findet heuer erstmals eine Sommer-Matinee (4. Juli, 11 Uhr, Großer Saal) statt.

„Wegen Corona ist das geplante Silvesterkonzert zunächst auf den Fasching und nun schließlich auf den Sommer verschoben worden.“ Mit den Philharmonices mundi unter Josef Sabaini tritt dabei neben Staroboist Albrecht Mayer, Martin Achrainer und Renate Pitscheider auch Hausherr Dietmar Kerschbaum auf, der nach „2000 Auftritten in den besten Häusern auf der ganzen Welt“ etwas von dem Glück, das ihm Musik schenkt, zurückgeben möchte.

Dieser sommerliche Saisonabschluss soll künftig zur fixen Einrichtung werden und unter Beteiligung aller Einrichtungen vom Kuddelmuddel über den Posthof bis zum Brucknerhaus jedes Jahr an der Linzer Donaulände gefeiert werden.

Von Melanie Wagenhofer