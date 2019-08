Wie einst am adeligen Hofe

Von Georgina Szeless

Am Dienstagabend hat die europaweit tätige Austrian Barock Akademie als Talenteschmiede für junge Musiker tief in die Schatzkiste italienischer Musik für Blechblasinstrumente und Pauken gegriffen und damit ein zündendes Feuerwerk im räumlich beengten, historisch bedeutenden Ambiente im Gmundner Seeschloss Ort für die Besucher abgeschossen.

Zwischen den Großmeistern Claudio Monteverdi und Georg Friedrich Händel verwöhnte das Ensemble, abwechselnd besetzt, unter dem Titel „Venedig — Stadt der Musik“ bei den Salzkammergut Festwochen mit nicht weniger als neun Zeitgenossen — wobei die Namen Vivaldi und Corelli schon kleinere Rangunterschiede der Handschrift erkennen ließen.

Besondere Kunst der Musikausübung

Nicht in der Ausführung, denn auf den Spezialklang der Originalinstrumente sind die Musiker aus internationalen Meisterklassen bei ihrem Wettmusizieren alle eingeschworen, was schon eine besondere Kunst der Musikausübung erfordert. Horn und Trompete aus dem Barock sind ja ohne Ventile zu blasen, so dass die Feinarbeit gestalterischer Möglichkeiten eingeschränkt ist und allein mit der Naturtonreihe unfassbar präzise auch koloraturfeine Passagen nachzubilden sind.

Kurze, lehrreiche Informationen über die Beschaffenheit der Instrumente und ihre Technik sind beim Publikum bestens angekommen und haben das Programm aufgelockert. Dazu gab es noch Überraschungen wie etwa ein alphornlanges Hirtenhorn für eine Pastourella von Bartolomeo Laurenti oder ein kleines Instrument aus der Hornfamilie für ein stimmungsvolles Adagio von Johann Gottfried Donati.

Den Genuss dieses authentischen Konzerterlebnisses bereiteten die Hornisten Hermann Ebner, Melanie Kranzl, Johannes Wiesböck, Florian Tscheppe (auch als Pauker) und Christian Adlmann sowie die Trompeter Siegfried J. Koch, Andreas Ragger, David Schmidt und Miha Petek. Auf den Tasten der Orgel und des Cembalos sorgten Martina Schobersberger und Aline Zylberajch in Continuoparts für perlende Glanzentfaltung. Das Publikum spendete begeistert Beifall.