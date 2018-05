Wie er uns gefällt

Von Melanie Wagenhofer

Ok, Helge, Jahrgang 1955, ist vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Aber von seiner Genialität hat er nichts, aber auch gar nichts eingebüßt. Und wenn er durch seine verqueren Gedankengänge führt, kann man sich bei genauerem Hinhören einbilden, dass die gar nicht so verquer sind und da auch Sozialkritik drinsteckt. Auch wenn Helge sich über so was immer wieder lustig macht. Und natürlich hat er die Lacher bei jeder Bewegung, jedem Haarschütteln, jeder Grimasse auf seiner Seite und gibt jede Menge Gelegenheit, mit offenem Mund über ihn als genialen (Jazz)Musiker zu staunen.

Helge spielt Instrumente und mit den Lachmuskeln

Das Musiktheater ist am Montagabend also ein würdiger Auftrittsort für Helge Schneider, den größten aller (Musik)Komiker, der, wie er selber sagt, „Sinn im Unsinn“ findet und nach einigen Jahren Abstinenz auf seiner aktuellen „Ene Mene Mopel“-Tour endlich wieder in Linz Unfug macht. Und natürlich hat er Kumpels mit — den netten Herrn Rudi Olbrich am Bass und Peter „der nie lacht“ Thoms am Schlagzeug —, die er ständig wegen ihres Alters aufzieht.

Helge hat sich herausgeputzt, der Große Saal ist ausverkauft und längst nicht nur eingefleischte Fans da, sondern alle vertreten vom Kind bis zu älteren Herrschaften und sehr viele junge Leute. Alle von Anfang an begeistert bei der Sache Schneider, jede Regung wird zufrieden mit Lachern quittiert. Und Helge macht zweieinhalb Stunden lang, was er am liebsten tut: Er spielt — Instrumente und mit den Lachmuskeln des Publikums. Und kann auch selber immer noch mitreißend lachen über seinen Unfug. Beim Improvisieren kommt halt immer wieder was köstliches Neues raus.

Das Musikmachen hat zugenommen im Programm und seine legendäre Perücke hat er zuhause gelassen. Dafür hat er die alte Nebelmaschine von Tina Turner gekauft, die einmal für romantische Stimmung, dann wieder für Spannung sorgt oder einfach in Helges Wildem Westen Staub aufwirbelt. Passend zum Musiktheater gibt der Meister sogar eine kurze Einlage als Phantom der Oper.

Nach der Pause läuft Helge dann endgültig zur Höchstform auf, wenn er das Cello spielt und die Geschichte vom Bauern Erwin erzählt, dessen Weizenfeld von Vögeln geplündert wird. Wo ein Geräuschemacher beim Film hunderte Requisiten benötigt, holt er die Hintergrundgeräusche allein aus dem Instrument heraus. Und alles sieht noch immer so leicht aus wie eh und je.

Altes und Neues und ganz viel auf einmal

Von seinen Klassikern gibt es was auf die Ohren — die „Wurstfachverkäuferin“, „Texas“ aus seiner Westernfilmphase, „Es gibt Reis, Baby“ — aber auch neues Songs und querbeet Hörenswertes von Duke Ellington über Flamenco bis Beethoven. Sechs Instrumente zählen wir bis zur Zugabe mit Saxofon, Helge beherrscht sie alle virtuos und missbraucht sie für seine Späße. Und Helge kann alles gleichzeitig: Er singt, erzählt eine Geschichte, musiziert, pfeift, steppt, bewegt sich in Zeitlupe, imitiert Sprachen und Udo Lindenberg, dirigiert, baut zwischendurch die Bühne um und schneidet seine Grimassen. Multitasking hört man öfters, seien nur Frauen, Helge zeigt vor, wie’s wirklich geht.