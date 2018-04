Wie gläsern darf der Mensch sein?

Eine von der Regierung bereits im März beschlossene Novelle des Forschungsorganisationsgesetzes FOG sorgt jetzt für Wirbel. Weil die Regierung persönliche Daten der Österreicher für die Forschung freigeben will, darunter Informationen der elektronischen Gesundheitsakte ELGA, liegen jetzt Forscher und Datenschützer im Clinch. Während Universität und Industrie die Pläne begrüßen, warnen Datenschützer vor einem ähnlichen Missbrauch wie beim aktuellen Facebook-Skandal.

Strenge Kontrollen

Konkret ist geplant, dass persönliche Daten der Österreicher, die der Bund erhoben und abgespeichert hat, für Forschungszwecke abgefragt werden dürfen („Registerforschung“), wobei die Namen der Betroffenen durch eine Kennzahl ersetzt werden, um die namentliche Zuordnung ihrer Daten zu verhindern. Im Wissenschaftsministerium wird betont, dass die Veröffentlichung der Personenkennzeichen verboten ist und das Gesetz den Forschern eine „lückenlose Dokumentation der Zugriffe“ und die Geheimhaltung der Daten vorschreibe.

Zugriff erhalten sollen ab 2019 nicht nur Universitäten, Fachhochschulen und Museen. Auch Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen und Einzelpersonen im In- und Ausland können beim Verkehrsministerium um eine Genehmigung ansuchen. Grundsätzlich verfügt der Bund über eine ganze Reihe von „Registern“, in denen Daten über Wohnsitz, Arbeit, Einkommen, Krankheit und Tod gespeichert sind. Explizit vom Zugriff ausgeschlossen sind im FOG nur Daten der Justiz und das Strafregister, nicht aber ELGA.

Scharfe Proteste

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat sich am Mittwoch klar gegen die Weitergabe von ELGA-Daten für Forschungszwecke ausgesprochen. Die Ministerin drängte auf eine entsprechende gesetzliche Klarstellung. Scharfer Protest kommt auch von der Ärztekammer, Vizepräsident Harald Mayer spricht sogar von einer „Katastrophe“, weil „der Datenschutz von hochbrisanten und persönlichen Patientendaten nicht gewährleistet ist“. Ob es die von der Ministerin gewünschte Änderung wirklich geben wird, ist nach Angaben des ÖVP-Klubs offen. „Das ist Work in Progress“, hieß es am Mittwoch zur APA. Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will erst am Freitag Stellung nehmen.

Forschungsrat warnt

Aus Sicht des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) ist das Datenschutz-Anpassungsgesetz ein wesentlicher Bestandteil, um eine universitäre und außeruniversitäre Forschung in Österreich zu ermöglichen. „Ziel muss die Schaffung einer ausgewogenen Balance zwischen bestmöglichem Schutz personenbezogener Daten einerseits und klaren Rahmenbedingungen für den Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationsstandort Österreich andererseits sein“, warnt RFT-Vorsitzender Hannes Androsch.

Als „äußerst gelungen“ lobt die Universität Wien den Gesetzesentwurf. Zustimmung kam in der Begutachtung auch noch von der Med Uni-Wien und der TU Graz.