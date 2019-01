Wie lange stützt Venezuelas Armee Maduro?

Militär entscheidend im Machtkampf — „Autokratische Internationale“ hinter Regime in Caracas

Venezuela steht vor einer Zerreißprobe: Der junge Parlamentschef Juan Guaido hat sich, wie berichtet, am Mittwoch selbst zum Präsidenten des südamerikanischen Krisenstaates erklärt und Amtsinhaber Nicolas Maduro damit öffentlich den Fehdehandschuh hingeworfen.

Schon 13 Tote

In diesem Machtkampf, der schon mindestens 13 Tote gefordert hat, wird entscheidend sein, wie sich das mächtige Militär verhält. Vorerst sicherten die Streitkräfte Maduro ihre Loyalität zu. „Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt“, twitterte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. Allerdings forderte er Maduro gestern auch zum Dialog mit der Opposition auf.

Innerhalb der Streitkräfte gibt es immer wieder kleinere Aufstände. Erst am Montag hatte eine Gruppe von Nationalgardisten Maduro die Gefolgschaft verweigert, sich in einem Militärdepot mit Waffen ausgerüstet und mehrere Wächter als Geiseln genommen. Die Revolte wurde rasch niedergeschlagen, zeigte aber, dass zumindest in den unteren Rängen viel Unzufriedenheit herrscht.

Im Ausland kann Maduro auf die „autokratische Internationale“ zählen: Kremlchef Wladimir Putin, das iranische Mullah-Regime sowie die kubanischen Kommunisten und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gaben gestern Unterstützungserklärungen ab. „Mein Bruder Maduro! Bleibe standhaft, wir stehen zu euch“, sagte etwa Erdogan.

Russen warnen USA

Guaido steht international freilich auch nicht allein da. US-Präsident Donald Trump hat ihn umgehend als „das einzige legitime“ Staatsorgan Venezuelas anerkannt, weil er ordnungsgemäß vom Volk gewählt worden sei. Trump rief Maduro zur friedlichen Machtübergabe auf und drohte indirekt mit einer Militärintervention: „Alle Optionen sind auf dem Tisch!“ Das wiederum rief Moskau auf den Plan: Eine US-Intervention würde ein katastrophales Szenario auslösen, warnte das russische Außenamt und verwies auf die strategische Partnerschaft mit Caracas.

Europa tendiert zu Guaido. „Die EU unterstützt umfassend das Parlament als demokratisch gewählte Institution“, sage EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.