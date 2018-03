Wie Linz die Serie noch drehen kann

Black Wings müssen am Dienstag (19.15) unbedingt ein anderes Play-off-Gesicht zeigen

Von Tobias Hörtenhuber

Nach dem 2:6 in Zagreb ist Ernüchterung in Linz eingekehrt. Im dritten Viertelfinalspiel (Stand: 0:2) ist am Dienstag (19.15) zuhause ein Sieg Pflicht, ansonsten droht die Saison erneut ein frühes Ende zu nehmen. „Wir spielen derzeit einfach kein gutes Eishockey“, brachte es Goalie Mike Ouzas auf den Punkt.

Was sich im Spiel der Linzer ändern muss:

Effizienz steigern: Die Black Wings verwerteten in den beiden Spielen gegen Zagreb nur 6,25% ihrer Chancen — unterirdisch. Die Quote der Kroaten liegt bei 13,51%.

Fehler abstellen: Im Grunddurchgang und teilweise auch in der Pick Round überdeckte die überragende Offensive die Schnitzer der Defensive. Die Hoffnung, dass die Fehler im Play-off weniger werden, erfüllte sich bisher nicht — bald ist es zu spät.

Disziplin: Hart zu spielen ist die eine (unbedingt notwendige) Sache, unnötige Strafen zu kassieren die andere. Mit insgesamt 30 Minuten saßen die Black Wings in den beiden Duellen zehn Minuten länger auf der Strafbank als Zagreb. Das wäre vielleicht noch zu verkraften. Allerdings mussten die Linzer exakt die Hälfte des Schlussdrittels (8 bzw. 12 Min.) in Unterzahl bestreiten. Da wird es schwer, am Ende noch zuzulegen.