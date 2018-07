Wie man die WM-Kalorien wieder los wird

Wer in jeder Halbzeit der 64 WM-Spiele ein Bier getrunken hat, hat 128 Biere und damit rund 25.600 Kalorien konsumiert

WIEN — Die Fußball-WM in Russland schlägt sich auf den Bauch — zumindest, wenn man allzu sehr zu Chips und Bier gegriffen hat. Wären alle Spiele in einem Stück gezeigt worden, hätten echte Fans etwas mehr als 18 Tage vor dem Fernseher verbracht, während ein Mittelfeldspieler alleine bei einem Spiel rund zehn km am Stück zurücklegt.

Wer in jeder Halbzeit der 64 WM-Spiele ein Bier getrunken hat, hat 128 Biere und damit rund 25.600 Kalorien konsumiert. Wenn man im Schnitt beim Laufen pro Kilometer 65 Kalorien verbrennt, müsste man knapp 400 km joggen, um die WM-Kalorien wieder loszuwerden. Das entspricht bei einer Distanz 66 Laufeinheiten zu sechs Kilometer. Für Couchpotatoes, die nach der WM wieder in die Gänge kommen möchten, hat Uniqa-VitalCoach Bernhard Url drei Lauftipps:

Belastbarkeit überprüfen

Der erste Schritt nach einer längeren Pause sollte zu einem Coach oder Sportmediziner führen. Er überprüft alle Voraussetzungen für ein verletzungsfreies, freudvolles und effektives Training. Wenn die Untersuchung ohne Auffälligkeiten bleibt, kann mit dem Laufen begonnen werden.

Laufen ohne Schnaufen

Zum (Wieder-)Einstieg sollten die Laufschuhe zweimal pro Woche geschnürt werden. Nach sechs Wochen ist man bereit für eine zusätzliche Einheit pro Woche. Die Ausdauer trainiert man in einem Tempo, bei dem man sich noch unterhalten kann.

Schnelle Einheiten

Wer schon einige Kilometer am Stück ohne besondere Anstrengung schafft, kann eine schnelle Einheit pro Woche einbauen: Zehn Minuten locker einlaufen, dann zehn bis 20 Minuten das Tempo kontinuierlich steigern, zehn Minuten auslaufen.