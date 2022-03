Wie man seine Nieren schützt

„Der Mensch verfügt über eine perfekte Filteranlage“, erklärt Manfred Wallner, Leitender Oberarzt der Nephrologie und Dialyse am Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Nieren übernehmen eine Vielzahl an Aufgaben, um das „innere Milieu“ aufrechtzuerhalten.

„Zu den wichtigsten zählt nicht nur die Entgiftung des Körpers. Die bohnenförmigen, paarweise angelegten Organe regeln u. a. auch Blutdruck, Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, Knochenstoffwechsel, Säure- und Basenhaushalt sowie die Bildung der roten Blutkörperchen“, betont Wallner.

Alarmsignal: Häufiges nächtliches Wasserlassen

Pro Minute werden rund 1/8 Liter Primärharn gebildet, dies sind bis zu 180 Liter am Tag. Davon gewinnt der Körper einen Großteil des Wassers und wichtige lösliche Blutbestandteile, wie Zucker und Salze, zurück. Dadurch wird der Primärharn konzentriert, das Ergebnis ist der eigentliche Harn.

„Wenn die Nieren nicht mehr voll funktionstüchtig sind, können sie aus dem Primärharn unter Umständen nicht mehr ausreichend Wasser zurückgewinnen und es wird beim Harnlassen ausgeschieden“, so Wallner: „Patienten mit Niereninsuffizienz bilden deshalb am Anfang der Erkrankung manchmal mehr Urin als vorher und müssen – auch nachts – die Blase öfter leeren. Auch vermehrt Eiweiß und/oder Blut im Harn können Anzeichen für eine Nierenerkrankung sein.“

Auch lebenswichtige Botenstoffe werden in den Nieren gebildet, z. B. jene für die Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark. „Menschen mit Nierenerkrankungen fühlen sich oft müde und abgeschlagen, Grund dafür kann eine Anämie (Blutarmut) sein“, so der Nierenspezialist. Zudem produzieren die Nieren für die Regulation des Blutdrucks wichtige Hormone. „Bei abnehmender Nierenfunktion werden mehr blutdrucksteigernde Hormone ausgeschüttet. Auch ein durch eine eingeschränkte Nierenfunktion gestörter Wasser- und Salzhaushalt kann den Blutdruck steigen lassen“, weiß der Experte. Ein ständig hoher Blutdruck wiederum schädigt die Nieren weiter. Sie sind also Verursacher und „Opfer“ eines hohen Blutdrucks.

Wichtigster Parameter für die Einschätzung der Nierenfunktion ist die glomeruläre Filtrationsrate. „Liegt sie unter 10 Milliliter pro Minute, ist es in der Regel notwendig, die Nierenfunktion zu ersetzen – entweder durch ein Dialyseverfahren oder, wenn möglich, durch eine Nierentransplantation“, erklärt Wallner. Eine Reihe von Krankheiten, wie Diabetes mellitus, manche Infektions- oder auch Autoimmunerkrankungen können eine Niereninsuffizienz zur Folge haben.

„Die Symptome bleiben manchmal lange versteckt, neu aufgetretener Bluthochdruck, schäumender Harn oder Spuren von Blut im Harn sind mögliche Hinweise, sagt Wallner, der zur jährlichen Gesundenuntersuchung rät.