„Es geht nicht, den Ort zu wechseln“, sagt Andreas Pözlberger, Intendant des feinen Festivals „Kammermusik im Vituskircherl“ in Regau. Auch wenn die beschränkten Platzverhältnisse — 140 Personen können untergebracht werden — immer wieder einmal dazu führen, dass kurzentschlossene Besucher abgewiesen werden müssen. Doch genau die besondere Atmosphäre in der kleinen Kirche mache das Erlebnis aus. „Es ist die Lage, das alles sichtbar ist und vor allem die Akustik“, schwärmt Pözlberger.

Wegweisende Trios von Beethoven, Mozart, Schubert

Eröffnet wird der Konzertreigen heuer — es ist bereits die 14. Ausgabe des Festivals — am 8. September vom Trio Fontaine. Auf dem Programm stehen „wegweisende Trios“, so Cellist Pözlberger: Beethovens Op. 1/2, Mozarts C-Dur Trio und Franz Schuberts B-Dur Trio.

Ganz Franz Schubert gewidmet ist der zweite Konzertabend am 12. September. Nicht gesungen, sondern am Violoncello gespielt wird „Die Schöne Müllerin“. Schauspieler Andreas Roder — bei den Sommerspielen Grein in Theo Lingens „Johann“derzeit in einer Doppelrolle zu sehen — trägt die Gedichte vor. Nach der Pause verspricht es mit dem „Forellen- quintett“fröhlich zu werden. Andreas Pözlberger sorgt mit Elena Nemtsova, Lily Francis, Mirjam Tschopp und Anton Schachenhofer für die Interpretation. „Eine Traumbesetzung für mich, das wird so richtig abgehen.“

Böhmische und mährische Musik gibt es zum Abschluss am 15. September mit Smetanas Quartett „Aus meinem Leben“, Dvoraks Streichquintett Op. 97 und Janaceks „Intime Briefe“, ein „total heißblütiges Werk“, verspricht Pözlberger. „Für Streichmusikfans ein Abend wie Ostern und Weihnachten.“

mmo

*

Karten (zwischen 7 und 15 Euro; unter 18 Jahren freier Eintritt) können unter 07672/24008 und 0664/1435147 reserviert werden.