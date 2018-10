Wie wir miteinander umgehen

„Horseface“, zu Deutsch Pferdegesicht, nannte der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, Stormy Daniels, nachdem diese mit einer Klage gegen Trump vor Gericht abgeblitzt war. Stormy Daniels war bekanntlich nicht die erste und sehr wahrscheinlich nicht die letzte Person, die von Trump mit einer solchen Breitseite schlechten Benehmens versehen wird.

„Die Formen des Umgangs in einer Gesellschaft sind keine bloßen Äußerlichkeiten, die man nach Belieben auswechseln könnte“, sagt Autor und Philosoph Franz Schuh, der einer der Kuratoren der Oberösterreichischen Kulturvermerke 2018 ist, die heuer von 25. bis 28. Oktober erstmals in Traunkirchen stattfinden. „Aus Umgangsformen spricht sowohl der Zeitgeist als auch die Idee, die eine Gesellschaft von sich hat.“

„Respekt. Wie Menschen miteinander umgehen“ ist das heurige Motto, unter dem Vorträge, Gespräche, Konzerte, Filmvorführungen, … im Kloster und in der Erlas Galerie in Traunkirchen stattfinden.

„Political Correctness – Wo liegt die Grenze?“

Am Donnerstag wird der langjährige Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Paul Chaim Eisenberg, um 15.30 Uhr im Klostersaal das Eröffnungsreferat des diesjährigen Symposiums halten. Sein Thema: „Political Correctness — Wo liegt die Grenze?“ Der preisgekrönte Film des Welser Regisseurs Andreas Gruber „Shalom, General“ aus dem Jahr 1989 wird am Freitag um 10.30 Uhr in Anwesenheit Grubers gezeigt. Roman, Zivildiener und Pazifist, muss „General“Kulat pflegen, einen Wehrmachtsoffizier und Militaristen … Ab 18 Uhr wird Gruber in der Gesprächsrunde mit dem Medienwissenschaftler Lutz Ellrich, dem Literaturkritiker und Buchautor Anton Thuswaldner sowie dem Schriftsteller und Dramaturgen Knut Boeser dabei sein und davor zum Thema Respekt referieren.

Über „Das 11. Gebot: Du sollst deine Kinder achten“spricht am Samstag (15.30 Uhr) Literaturwissenschaftlerin und Gestalttherapeutin Renate Becker, der Philosoph Robert Pfaller argumentiert ab 16 Uhr aus seinem Buch „Erwachsenensprache“ gegen die peinliche Infantilisierung unserer Gesellschaft. Die niederbayerische Kabarettistin, Schauspielerin und Musikerin, das „Passauer Saudiandl“ Barbara Dorsch, ist mit ihrem Programm „Respect!“ in der Erlas Galerie zu Gast. Am Sonntag setzen Falter-Herausgeber Armin Thurnher und Franz Schuh mit Referaten und einem Gespräch den Schlusspunkt.

Musikalisch werden die Oö. Kulturvermerke von Jazzer Paul Zauner untermalt. Das komplette Programm gibt es unter: www.kulturvermerke.at

