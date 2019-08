Wieder Angriff auf eine Moschee

Attentat in Norwegen endet glimpflich — Aber in Wohnung des Angreifers lag Leiche

Relativ glimpflich endete am Samstag ein Schussattentat auf eine Moschee in Norwegen: Zum Zeitpunkt der Attacke befanden sich nur drei Menschen in der Al-Nour-Moschee in Bärum, einem Vorort der Hauptstadt Oslo, wie der Leiter des Gotteshauses, Irfan Mushtaq, sagte. Nur einer von ihnen, ein 75-Jähriger, wurde leicht verletzt, als er den etwa 20-jährigen Attentäter überwältigte.

Den Angreifer beschrieb Mushtaq als „weißen Mann“, der ein Gewehr und mehrere Pistolen bei sich gehabt sowie einen Helm, eine kugelsichere Weste und eine Uniform getragen habe. Er habe eine Scheibe eingeschlagen, bevor er um sich geschossen habe.

Polizei sieht Terrorakt

Für die Polizei stand am Tag danach fest, dass es sich um einen „versuchten Terroranschlag“ gehandelt hat. Der mutmaßliche Täter vertrete offenbar rechtsextreme und ausländerfeindliche Ansichten, sagte der leitende Ermittler Rune Skjold.

Er Mann habe Sympathie für den norwegischen Nazi-Kollaborateur Vidkun Quisling (1887-1945) zum Ausdruck gebracht und sich feindselig gegen Einwanderer geäußert.

Zu den möglichen Motiven des Mannes machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Sie gingen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelte.

Rätsel um Leichenfund

Rätselhaft bleibt jedoch ein Mordfall in diesem Zusammenhang: Wenige Stunden nach der Tat wurde im nahe der Moschee gelegenen Wohnhaus des Angreifers die Leiche einer Frau gefunden. Es handle sich um die 17 Jahre alte Tochter seiner Stiefmutter, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet.

Breiviks Schatten

In Norwegen hatte sich im Juli 2011 einer der schwersten rechtsextremen Anschläge überhaupt ereignet. Der Rechtsextremist Anders Behring Breivik tötete damals bei einem Bombenanschlag in Oslo acht Menschen.

Weitere 69 Menschen erschoss er auf der Insel Utöya, die meisten Jugendliche. Im vergangenen März erschoss ein Rechtsextremer bei Anschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen. Eine der angegriffenen Moscheen trägt den selben Namen wie die Al-Nour-Moschee in Bärum. Der mutmaßliche Täter von Christchurch veröffentlichte vor seiner Tat ein Manifest, wonach er unter anderem von Breivik inspiriert war.