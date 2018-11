Wieder Aufregung um „Vikings“: Jetzt prüft Verfassungsschutz

LINZ — Kaum ist die Aufregung um angekündigte, aber nicht stattgefundene Patrouillen einer selbst ernannten Bürgerwehr durch Linz abgeklungen, sorgt eine neue Gruppe namens „Vikings Security Austria Division Braunau“ neuerlich für einen Wirbel. Jetzt wurde von der Gruppe das Bild des Hitler-Geburtshauses in Braunau verbreitet – mit dem Kommentar: „Wenn alles gut gehe, habe man bald ein Vereinslokal“, berichtete am Dienstag das ORF Radio OÖ. Daneben ein Smiley, das die Zunge herausstreckt und ein Daumen-Hoch-Emoji. Das Foto scheint aber nicht via Facebook, sondern über Whats- App verbreitet worden zu sein.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Oberösterreich will die Angelegenheit nun prüfen und alle Personen, die sich abbilden lassen und die Postings liken beobachten. Polizei-Pressesprecher David Furtner betont allerdings, dass die Verbreitung des Fotos samt Kommentar noch keinen strafbaren Tatbestand darstellt.

Im rechtsradikalen Spektrum angesiedelt

„Wir verurteilen dies als äußerst geschmacklos“, so Furtner zum VOLKSBLATT. Dieser Gruppierung, die man dem rechtsradikalen Spektrum zuordne, gehe es offenbar ums Provozieren.

Die „Vikings Security Austria“ versucht sich offensichtlich nach der Art und Weise von unpolitischen Motorradclubs zu organisieren. Online tritt sie martialisch auf. Das Facebook-Profilbild der vier bisher auf Facebook in Erscheinung getretenen Ableger in Wien, Linz, Graz und Salzburg ist ein abstrakter Adler. Die Flügel deuten farblich die alte deutsche Reichsflagge an. In sozialen Medien wirbt man um Mitglieder, das Vorhaben wird als „Guter Zweck“ beworben.

Auch in Bayern gibt es Aktivitäten der Gruppierung.

Der bayerische Verfassungsschutz stuft die „Vikings“, die dort seit März aktiv sind, ebenfalls als rechtsextremistisch orientierte Gruppierung ein.