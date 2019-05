Wieder Bankomat gesprengt

Vermutlich Täterduo am Werk — Gerät in Traun zerstört, Geld erbeutet

TRAUN — Monatelang herrschte Ruhe um jene Tätergruppe, die sich auf das Sprengen von Bankomaten spezialisiert hatte. Nun häufen sich die Taten jedoch wieder. Erst am 10. Mai waren in einer Nacht in Linz und in Ottnang am Hausruck zwei Geräte gesprengt worden.

Montagnacht hatten es Kriminelle auf ein Gerät in der Oberbank-Filiale in Traun/St. Martin abgesehen. Gegen 3.15 Uhr hatte ein vermummter Unbekannter mit einem Flachwerkzeug ein Fenster zum Foyer aufgezwängt und war eingestiegen. Der Täter leitete aus einem mitgeführten Behältnis ein unbekanntes Gasgemisch in den Automaten ein. Dadurch kam es zur Zündung bzw. Sprengung des Bankomaten. Der Täter schnappte sich das Bargeld und flüchtete vermutlich mit einem Komplizen. Zeugen hatten zuvor ein „graues Fluchtfahrzeug”, eventuell ein Audi oder BMW, am Tatort beobachtet.

Hierbei könnte ein Zusammenhang mit einem Autodiebstahl in Linz bestehen: In der Nacht zum Montag wurde dort eine graue bzw. silberne Audi 100- Limousine gestohlen. Ein Zusammenhang mit den Sprengungen in Linz und Ottnang kann laut Polizei derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle bzw. das Landeskriminalamt unter Tel. 059133/40-3333 entgegen.