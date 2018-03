Wieder Brand: Zündler schlugen schon fünfmal zu

Serie seit 19. Jänner in Mattighofen — Intervalle werden kürzer — Zuletzt brannte am Mittwochnachmittag ein Hochstand

MATTIGHOFEN — Eine Wiese auf der Frauscherinsel in der Mattig, eine Bootshütte, eine Gartenhütte, ein Kindergarten und zuletzt ein Hochstand: Eine Serie von Brandstiftungen in Mattighofen und Schalchen (Bezirk Braunau) im Innviertel beschäftigt die dortige Polizei. Seit 19. Jänner schlagen Unbekannte zu, legen immer wieder kleinere Feuer, bei denen es zum Glück bislang beim Sachschaden blieb und keine Personen gefährdet waren. Die Täter schritten zuletzt in immer kürzeren Abständen zur Tat. „Am 23., 25., 27. und 28. März“, wie Günter Schiefegger vom Bezirkspolizeikommando dem VOLKSBLATT berichtet.

Am Dienstagabend brannte es wie berichtet im Kindergarten. Die Täter hatten ein Fenster in dem Holzhaus eingeschlagen und einen brennenden Gegenstand hineingeworfen. Eine Spaziergängerin roch den Brand. Sie verhinderte Schlimmeres, indem sie das beginnende Feuer löschte. Mittwochnachmittag ging schließlich auf einer Wiese ein an einem Baum montierter Jägerstand in Flammen auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterlochen konnten die Flammen löschen. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Täter mit Vorliebe für Holz

Weil alle fünf Brände nach dem gleichen „modus operandi“ durchgeführt worden sind — laut dem Ermittler dürften die Täter eine Vorliebe für Holz haben —, geht die Polizei von einer Serie mit denselben Tätern aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Und in alle Richtungen. „Vom jugendlichen ,Lausbubenstreich‘ bis zum Pyromanen, alles ist möglich“, so Schiefegger. Eine konkrete Spur zu den Zündlern gibt es bislang noch nicht.