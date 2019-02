Wieder Coup in Linz: Bewaffneter Bankräuber entkam mit Beute

LINZ/ASPACH — Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Ermittler in Oberösterreich: Nachdem Mittwochfrüh in Linz zwei Geldboten der Post, die einen Bankomaten befüllen wollten, von zwei Tätern entführt und ausgeraubt wurden, überfiel Donnerstagfrüh ein Bewaffneter eine Bank im Linzer Stadtteil Spallerhof.

Um 9.15 Uhr betrat der Unbekannte eine Raiffeisenbank in der Salzburger Straße. Er bedrohte die 17-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte mit ausländischem Akzent: „Gib mir die Fünhunderter!“. Die Mitarbeiterin stopfte Bargeld in ein vom Täter mitgeführtes Plastiksackerl. Dabei wurde er von einer 87-jährigen Kundin beobachtet. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in Richtung Wasserwald. Verletzt wurde niemand.

Der 170 bis 180 cm große Räuber (Bild) trug beim Überfall eine blaue Jacke mit weißem Reißverschluss, blaue Jeans und eine dunkle Haube. Von dem Gesuchten fehlt jede Spur. Das LKA ersucht unter der Tel. 059133/40-3333 um Hinweise. Die Raiffeisenbank lobte eine Belohnung von 2000 Euro aus.

Bankomatdiebe

Sechs Stunden zuvor haben Unbekannte in Aspach (Bezirk Braunau) erfolglos versucht, einen Bankomaten aus einem Supermarkt zu stehlen. Die Täter richteten großen Schaden an. Laut Polizei besteht ein Zusammenhang mit einem ebenfalls gescheiterten Coup am 25. Jänner in Lohnsburg (Bezirk Ried), bei dem dasselbe Fahrzeug – ein grüner Landrover Discovery – verwendet wurde.

Das Fahrzeug, das zuvor rot bzw. orange gewesen sein dürfte, sei bei den beiden versuchten Bankomat-Diebstählen beschädigt worden. In Aspach verloren die Täter bei der Flucht die Hecktür und ein Bremslicht. In Lohnsburg waren Splitter der Windschutzscheibe, beide Scheibenwischer und die Nebelleuchte zurückgeblieben.