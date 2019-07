Wieder einmal…

Wer dem Kremlchef in die Quere kommt, lebt lebensgefährlich. Die Liste der eines unnatürlichen Todes gestorbenen Putin-Gegner ist mittlerweile zu lang, um noch an Zufall glauben zu können.

Am 7. Oktober 2006 — Putins Geburtstag! — wird die kremlkritische Journalistin Anna Politkowskaja in ihrem Moskauer Wohnhaus erschossen. Hintergründe: Bis heute ungeklärt.

Am 27. Februar 2015 wird der Putin-Kritiker Boris Nemzow in unmittelbarer Nähe des Kreml erschossen. Ein Mörder wurde verurteilt, die Hintergründe blieben im Dunkeln.

Am 4. März 2018 wird der ehemalige russische Geheimagent Sergei Skripal zusammen mit seiner Tochter im englischen Salisbury auf einer Parkbank bewusstlos aufgefunden.

Beide haben ein Nervengift im Körper und überleben. Acht Tage später wird der nach Großbritannien geflüchtete Putin-Gegner Nikolai Gluschkow in seiner Londoner Wohnung zu Tode stranguliert aufgefunden.

„Die Welt wird nie erfahren, was mit Nawalny am Wochenende wirklich geschehen ist.“

Und jetzt zeigt einer der prominentesten Putin-Gegner nach einem Gefängnisaufanthalt Vergiftungssymptome. Alexej Nawalny dürfte, wie es scheint, glimpflich davongekommen sein. Die Welt wird freilich nie erfahren, was mit ihm am vergangenen Wochenende wirklich geschehen ist. Dafür wird Wladmir Putin schon sorgen.